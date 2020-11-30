30.11.2020, 13:16

Государство и Verston заключили договор о приватизации предприятия Eesti Teed

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Eesti 2 + 2 teed, nagu Mäo ümbersõit, on turvalisemad, kuid nende ehitamine on kallis.
Eesti 2 + 2 teed, nagu Mäo ümbersõit, on turvalisemad, kuid nende ehitamine on kallis.Foto: Tiit Blaat

Министерство экономики и коммуникаций и концерн инфраструктурного строительства Verston в понедельник подписали договор купли-продажи, согласно которому Verston Holding, представивший в рамках публичного тендера лучшее предложение, приобретает 100-процентное участие в принадлежащей государству фирме по обслуживанию дорог AS Eesti Teed.

В понедельник утром договор дигитально подписали министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и Вейко Вескимяэ, председатель правления холдинга Verston Holding OÜ, консолидирующего входящие в концерн Verston предприятия. Перед вступлением сделки в силу ее должен одобрить Департамент конкуренции.

По словам Ааса, приватизацию AS Eesti Teed можно считать успешной во всех отношениях.

”В ходе тендера выяснилась фактическая стоимость предприятия Eesti Teed на свободном рынке. Итоговая цена сделки была выше изначальной почти на 3 миллиона евро, и предприятие хотели приобрести пять разных оферентов. Теперь Eesti Teed получит нового, амбициозного и основанного на эстонском капитале собственника, который очень заинтересован в расширении своей деятельности. В дальнейшем государство сможет сфокусироваться на развитии привлекательной экономической среды, а также, в качестве регулятора, на обеспечении хорошего состояния дорог Эстонии”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Руководитель предприятия Verston, Вейко Вескимяэ отметил, что покупка Eesti Teed предоставит хорошую возможность для расширения деятельности концерна в сферу обслуживания инфраструктуры.

”До сих пор концерн Verston занимался главным образом инфраструктурным строительством. В этой области мы продемонстрировали быстрый рост, и за последние годы построили для государства множество сложных и масштабных объектов инфраструктуры. Расширение в сферу обслуживания инфраструктуры являлось нашим стратегическим интересом уже достаточно давно. Поскольку предприятие Eesti Teed является одним из лидеров рынка в сфере обслуживания дорог и укладки дорожного покрытия, занимаясь также добычей материалов и строительством, сделка дает возможность найти синергию между сферами деятельности наших двух предприятий, объединить две обладающие огромным опытом команды, а также предложить нашим клиентам еще более широкий спектр услуг. Мы хотим быть лидером рынка в области строительства и обслуживания дорог, включая использование инноваций и экологичных решений”, — отметил Вескимяэ.

Главной финансирующей сделку стороной стал банк LHV Pank. ”LHV желает помогать деятельным эстонским предприятиям расти и развиваться даже в неопределенные времена. Verston является успешной в своей области компанией, бизнес-философия которой совпадает с теми принципами, которые мы в LHV считаем важными. Разумный оппортунизм все-таки является частью ДНК предприятия”, — сказал руководитель направления банковского обслуживания предприятий LHV Pank Индрек Нууме.

Концерн Verston был объявлен победителем публичного тендера, организованного Министерством экономики и коммуникаций в начале октября этого года, опередив четырех других оферентов. Стоимость предложения Verston составила 19,7 миллиона евро. Начальная цена тендера составляла 16,9 миллиона евро. Консалтинговые услуги по сделке по продаже предоставила компания Redgate Capital, аудиторское бюро BakerTilly Baltics, а также адвокатское бюро Ellex Raidla.

Verston является основанным в 2010 году в Пайде предприятием, предлагающим полную услугу дорожного строительства. Концерн Verston вместе со своими партнерами построил целый ряд важных для страны объектов, например, улицу Рейди теэ в Таллинне, четырехполосный отрезок Тартуского шоссе Козе-Выыбу, инфраструктуру Мемориала жертвам коммунизма, а также решения Таллиннского аэропорта и авиационной базы Эмари.

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