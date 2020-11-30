Государство и Verston заключили договор о приватизации предприятия Eesti Teed

В понедельник утром договор дигитально подписали министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и Вейко Вескимяэ, председатель правления холдинга Verston Holding OÜ, консолидирующего входящие в концерн Verston предприятия. Перед вступлением сделки в силу ее должен одобрить Департамент конкуренции.

По словам Ааса, приватизацию AS Eesti Teed можно считать успешной во всех отношениях.

”В ходе тендера выяснилась фактическая стоимость предприятия Eesti Teed на свободном рынке. Итоговая цена сделки была выше изначальной почти на 3 миллиона евро, и предприятие хотели приобрести пять разных оферентов. Теперь Eesti Teed получит нового, амбициозного и основанного на эстонском капитале собственника, который очень заинтересован в расширении своей деятельности. В дальнейшем государство сможет сфокусироваться на развитии привлекательной экономической среды, а также, в качестве регулятора, на обеспечении хорошего состояния дорог Эстонии”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Руководитель предприятия Verston, Вейко Вескимяэ отметил, что покупка Eesti Teed предоставит хорошую возможность для расширения деятельности концерна в сферу обслуживания инфраструктуры.

”До сих пор концерн Verston занимался главным образом инфраструктурным строительством. В этой области мы продемонстрировали быстрый рост, и за последние годы построили для государства множество сложных и масштабных объектов инфраструктуры. Расширение в сферу обслуживания инфраструктуры являлось нашим стратегическим интересом уже достаточно давно. Поскольку предприятие Eesti Teed является одним из лидеров рынка в сфере обслуживания дорог и укладки дорожного покрытия, занимаясь также добычей материалов и строительством, сделка дает возможность найти синергию между сферами деятельности наших двух предприятий, объединить две обладающие огромным опытом команды, а также предложить нашим клиентам еще более широкий спектр услуг. Мы хотим быть лидером рынка в области строительства и обслуживания дорог, включая использование инноваций и экологичных решений”, — отметил Вескимяэ.