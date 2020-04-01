01.04.2020, 09:31

Государство и местные самоуправления помогли сотням молодых людей вернуться в образование или на рынок труда


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Pressikonverents superministeeriumis
Pressikonverents superministeeriumisFoto: Jaanus Lensment

С весны 2018 года местные самоуправления пользуются системой поддержки неактивной молодежи для выявления и поддержки молодых людей, которые не учатся и не работают. За два года 785 молодых людей обратились за поддержкой или советом в местные самоуправления.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, в условиях чрезвычайного положения особенно важно обеспечивать своевременную поддержку молодым людям, которые не работают и не учатся. ”Молодые люди на рынке труда — это уязвимая целевая группа, поэтому необходимость в поддержке неактивной молодежи возрастает. Я считаю, что для нас важно использовать все доступные меры, чтобы смягчить последствия кризиса и, конечно, сначала помочь наиболее уязвимым группам. В нынешнее время, когда молодые люди также должны оставаться дома, сейчас самое время составить планы на будущее, и кейс-менеджеры местных самоуправлений могут помочь с этим”, — сказал министр Танель Кийк.

Местные самоуправления начали пользоваться списками, составленными по результатам пятого мониторинга. В этот раз в мониторинге участвуют 48 местных самоуправлений.

Система поддержки неактивной молодежи помогает самоуправлениям выявлять и лучше поддерживать молодых людей в возрасте 16-26 лет, которые по тем или иным причинам не работают и не учатся и заинтересованы в помощи. Социальные работники самоуправлений вновь начнут связываться с молодыми людьми по электронной почте или телефону, чтобы определить, нужна ли им помощь. Сотрудничество с разными сторонами, например, с кассой по безработице или различными образовательными учреждениями и молодежными центрами, помогает находить наилучшие решения проблем, что делает сотрудничество разных сторон особенно важной частью системы поддержки неактивной молодежи.

Сейчас многие учреждения реорганизовали свою работу через электронные каналы, и поэтому нет оснований опасаться, что молодежь останется без информации или поддержки.

Системой поддержки неактивной молодежи в течение четырех мониторингов воспользовались 70 местных самоуправлений, из которых 39 местных самоуправления пользуются системой с прошлого мониторинга.

Число самоуправлений, которые никогда не пользовались системой уменьшилось до 9. Распространенной причиной называют нехватку ресурсов, что препятствует оказанию помощи молодежи. Обзор местных самоуправлений, участвующих в мониторинге, можно найти на портале Tööelu.

Все самоуправления могут присоединиться к системе для помощи неактивной молодежи. Подробнее о финансировании смотрите здесь.

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