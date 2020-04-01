Государство и местные самоуправления помогли сотням молодых людей вернуться в образование или на рынок труда

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, в условиях чрезвычайного положения особенно важно обеспечивать своевременную поддержку молодым людям, которые не работают и не учатся. ”Молодые люди на рынке труда — это уязвимая целевая группа, поэтому необходимость в поддержке неактивной молодежи возрастает. Я считаю, что для нас важно использовать все доступные меры, чтобы смягчить последствия кризиса и, конечно, сначала помочь наиболее уязвимым группам. В нынешнее время, когда молодые люди также должны оставаться дома, сейчас самое время составить планы на будущее, и кейс-менеджеры местных самоуправлений могут помочь с этим”, — сказал министр Танель Кийк.

Местные самоуправления начали пользоваться списками, составленными по результатам пятого мониторинга. В этот раз в мониторинге участвуют 48 местных самоуправлений.

Система поддержки неактивной молодежи помогает самоуправлениям выявлять и лучше поддерживать молодых людей в возрасте 16-26 лет, которые по тем или иным причинам не работают и не учатся и заинтересованы в помощи. Социальные работники самоуправлений вновь начнут связываться с молодыми людьми по электронной почте или телефону, чтобы определить, нужна ли им помощь. Сотрудничество с разными сторонами, например, с кассой по безработице или различными образовательными учреждениями и молодежными центрами, помогает находить наилучшие решения проблем, что делает сотрудничество разных сторон особенно важной частью системы поддержки неактивной молодежи.