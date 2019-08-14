14.08.2019, 15:20

Государство готовится затянуть пояс потуже: министерства составляют планы по экономии

 (4)
rus.delfi.ee
EST 7
Kõikidel ministeeriumitel palutakse uurida, kust saaks eelarvet kokku tõmmata.
Kõikidel ministeeriumitel palutakse uurida, kust saaks eelarvet kokku tõmmata. Foto: Karin Kaljuläte

Как выясняется, Департамент полиции и погранохраны — не единственное ведомство, которое попросило составить план по экономии.

Весной правительство сообщило, что в зависимости от осеннего прогноза министерства должны быть готовы к поиску места для экономии. По предварительным данным Министерства финансов, к июню этого года бюджет правительственного сектора находится в минусе на примерно 50 млн евро.

Советник по связям с общественностью Министерства внутренних дел Карел Ханни сказал, что задачи сократить расхода на 3% министерство перед PPA не ставило. ”Министерство внутренних и все подведомственные учреждения посмотрят, какие имеются варианты для экономии”, — сказал он. Реально ни одно ведомство начинать урезать расходы не просили. Министерства пока только поинтересовались, какие возможности для снижения расходов имеются.

Читайте также:

”Необходимо ли будет урезание, станет известно осенью в ходе дискуссий по государственному бюджету”, — пояснил Ханни.

Он отметил, что подготовить соответствующие обзоры свои подведомственные учреждения попросили все министерства, а не только МВД. ”Целью является поиск возможностей для экономии, прежде всего за счет инвестиций и иных запланированных на будущее действий”. В зависимости от учреждения, анализы могут в определенной части затрагивать и кадровые перестановки, но, скорее, в незначительной степени, отметил Ханни.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: