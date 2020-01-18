Государство готовится к ликвидации опасных провалов в зонах подземной выработки и просит помощи у народа

Таллиннский технический университет (TTÜ) в прошлом году подготовил ”Исследование провалов в зонах подземной выработки горючего сланца”, в рамках которого было картографировано порядка 1200 вентиляционных шурфов, а также провалы там, где обвал шахты достигает поверхности земли. В результате исследования создан слой карты, на котором видно расположение проблемных мест.
С 2017 года на странице Земельного департамента geoportaal.maaamet.ee появилось картографическое приложение по месторождениям, где можно ознакомиться с зонами подземной добычи сланца, оставшимися от выработки целиками и шурфами шахт. Карта называется TTÜ stabiilsushinnangu töö alad (зоны работы TTÜ по оценке стабильности), и ее можно совместить с другими картами, например с картой кадастровых единиц, чтобы увидеть расположение зон подземной выработки по отношению к участкам. На геопортале можно найти и другую информацию, в том числе связанную с лицензиями на добычу и месторождениями полезных ископаемых.
Таким образом, как исследование TTÜ провалов в зонах подземной выработки горючего сланца, так и геопортал Земельного департамента дают Министерству окружающей среды, местным самоуправлениям и жителям информацию о том, где в зонах подземной выработки образовались провалы. Некоторые из них находятся далеко от населенных мест, например в окружении леса или лугов, но другие расположены близко к населенным пунктам и шоссе, обрабатываемым полям, создавая повышенный риск для передвигающихся там людей.
Владелец действующей лицензии на добычу ископаемых, согласно Закону о недрах, должен возместить нанесенный добычей ущерб вне зависимости от того, виноват ли он в его возникновении, и три года после этого выполнять обязанность по восстановлению территории, чтобы его обязательства сочли выполненными. В то же время в случае шахт, закрытых более десяти лет назад, действующих лицензий на добычу полезных ископаемых больше нет, и соответствующие обязанности ложатся на государство.
По словам Гаилани, далее Министерство окружающей среды приступит к анализу результатов исследования. ”Прежде чем начать работы, мы проводим исследования, чтобы оценить масштаб работ и наметить места, требующие первоочередного внимания, а также технические решения, поскольку следующим этапом уже может быть начало работ. Учитывая, что проблемных шурфов и провалов очень много, ликвидацию нужно начать с тех, где наиболее высоки риски. Проведение и финансирование работ находится в компетенции Центра экологических инвестиций.
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