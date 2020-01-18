Государство готовится к ликвидации опасных провалов в зонах подземной выработки и просит помощи у народа

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, достигающие поверхности земли глубокие провалы опасны и для жителей, и для животных. ”Провалы образовались не вчера, но со временем проблема усугубилась, и государство должно найти для нее решение”, — сказал министр окружающей среды.

Советник отдела экологических технологий Министерства окружающей среды Хелена Гаилани говорит, что провалы образуются в зонах подземной выработки, работы в которых прекращены более 40 лет назад.

”Первые шахты для добычи горючего сланца начали работать в 1920-е годы, то есть на заре сланцевой промышленности Эстонии. Добыча производилась на уровне знаний и возможных методов того времени, преимущественно вручную — камерно-столбовым методом или пластами. В то время подземные штольни прокладывали и в таких местах, где слои сланца почти выходили на поверхность. Сегодня участки такой глубины разрабатывают карьерным, то есть наземным методом, так что проблема провалов и не возникает”, — отметила Гаилани.

Старые сланцевые шахты имеются поблизости от Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве — в Куркузе (1921–1967), Кивиыли (1922–1987), Кява (1924–1972), Кохтла (1937–1999), в районе шахты № 2 (1949–1973) и шахты № 4 (1953–1975). В Убья, поблизости от Кунда, также есть подземная шахта, работавшая с 1926 по 1959 год.