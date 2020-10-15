Государство дало кредит Porto Franco. Другие девелоперы подали жалобу в Еврокомиссию
После того, как правительство одобрило кредит Porto Franco на 39,4 млн евро, прошло несколько месяцев. Несмотря на это, страсти не утихают: шесть девелоперских компаний считают кредит несправедливым конкурентным преимуществом и ожидают, что оценку действиям государства даст Европейская комиссия, пишет dv.ee со ссылкой на Ärileht.
Онколог назвал главного врага рака
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой