Государство дало кредит Porto Franco. Другие девелоперы подали жалобу в Еврокомиссию

”Мы считаем, что предоставленный Porto Franco кредит не соответствует рыночным условиям”, — объяснила глава Arco Vara AS Мико Нийнемяэ.

Срок выдачи кредита — до шести лет, процентная ставка — Euribor плюс два процента, а по словам Нийнемяэ, банки попросили бы по такому кредиту в пять-семь раз больше процентов. Это значит, что вместо двух процентов пришлось бы платить 10-14%.

Получается, что в течение шести лет Porto Franco должен выплатить почти 5 млн евро процентов, что на рыночных условиях составило бы 19 млн евро. ”Эта разница в размере до 14 миллионов евро дает большое преимущество одному застройщику”, — отметил Нийнемяэ.

Читайте подробнее на dv.ee.