Государство дало кредит Porto Franco. Другие девелоперы подали жалобу в Еврокомиссию
После того, как правительство одобрило кредит Porto Franco на 39,4 млн евро, прошло несколько месяцев. Несмотря на это, страсти не утихают: шесть девелоперских компаний считают кредит несправедливым конкурентным преимуществом и ожидают, что оценку действиям государства даст Европейская комиссия, пишет dv.ee со ссылкой на Ärileht.
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