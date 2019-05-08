Государство дает импульс развитию стартапов в Ида-Вирумаа

По словам руководителя Startup Estonia Марики Труу, помимо ускорения развития уже действующих и начинающих свою деятельность стартапов, необходимо заниматься также подрастающим поколением и внедрением предпринимательского образа жизни. ”Мне отрадно, что запланированные в Ида-Вирумаа мероприятия нацелены прежде всего на детей и молодежь и что поддерживаются инициативы, которые также способствуют воспитанию стартап-мышления. Именно из подрастающего поколения выйдут в будущем успешные стартаперы. Я считаю, что пилотная программа сможет сподвигнуть к деятельности наиболее активных увлеченных молодых людей и они смогут внести свой вклад в местное сообщество, потому что именно местные истории успеха и опыта необходимы для того, чтобы вдохновлять начинающих предпринимателей”.

В течение последних пяти лет KredEx способствовал воспитанию предпринимательского духа в Ида-Вирумаа посредством инициатив ”Моя история” (”Minu Lugu”) (ранее ”Школа предпринимательства”) и карьерных путешествий KredEx, на которых и в этом году вновь встретятся местные предприниматели и молодежь. Карьерные путешествия KredEx пройдут в начале ноября как минимум в восьми уездах Эстонии, а в рамках инициативы ”Моя история” в начале октября не менее 100 предпринимателей посетят школы по всей Эстонии, где расскажут о своем пути в бизнесе.

Начиная с конца апреля Startup Estonia имеет представительство и в Нарве, в помещениях центра Vaba Lava, где приступила к работе руководитель проекта по Ида-Вирумаа Элина Дубова, в обязанности которой входит обеспечение успешной реализации всех программ поддержки. Уже сегодня в нарвском центре Vaba Lava состоится встреча действующих в сфере стартапов предпринимателей, цель которой — определить области взаимодействия и создать единую сеть сотрудничества для развития экосистемы стартапов. Во встрече принимают участие различные организации: Центр предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK), Integratsiooni SA, Нарвская арт-резиденция, Startup Wiseguys, а также представители университетов и местные стартаперы.

Кроме того, 5 июня в сотрудничестве с банком SEB будет запущен конкурс ”Supp/Cуп”, в рамках которого будут проводиться регулярные мероприятия для поддержки интересных идей сообщества.

Для реализации государственной стратегии регионального развития государство выделит на поддержку регионов в 2014–2020 годах в общей сложности около 324 миллионов евро. Для реализации программы по Ида-Вирумаа в том числе планируется выделить 23,6 миллионов евро.