Государственный суд аннулировал часть планируемого маршрута Rail Baltic в Пярнуском уезде

Согласно решению коллегии Госсуда по административным делам, министр государственного управления Яак Ааб незаконно утвердил план трассы в Пярнуском уезде, поскольку не было выяснено влияние Rail Baltic на находящийся рядом с запланированным маршрутом птичий заповедник Луйтемаа.

В ходе стратегической экологической оценки эксперт пришел к выводу, что строительство и эксплуатация железной дороги могут ухудшить качество мест обитания морских орлов, черных аистов и диких птиц, находящихся под защитой в птичьем заповеднике Луйтемаа.

Таким образом, значительное влияние на сохранение птичьего пространства будущей трассы не было исключено, и необходимо было провести оценку Natura (возможное воздействие на окружающую среду в сети заповедников Natura — ред.).

После отмены запланированных в Пярнумаа участков Министерство финансов может решить, инициировать ли новую или возобновить старую процедуру планирования — в обоих случаях необходимо будет провести оценку Natura.

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