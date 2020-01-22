Государственный долг Эстонии вырос почти на 400 млн евро

По сравнению со вторым кварталом долг увеличился на 30 млн евро.

Государственный долг в третьем квартале прошлого года составлял 9,2 процента от ВВП. Год назад он был равен 8,5 процента.

Но Эстония по-прежнему является страной с самой низкой долговой нагрузкой правительственного сектора в Евросоюзе. За Эстонией следуют Люксембург (20,2 процента от ВВП) и Болгария (20,6 процента от ВВП).

Самая большая долговая нагрузка у Греции (178,2 процента), Италии (137,3), Португалии (120,5) и Франции (100,5).