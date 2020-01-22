Государственный долг Эстонии вырос почти на 400 млн евро

Долговая нагрузка правительственного сектора Эстонии, по данным Eurostat, в третьем квартале прошлого года выросла до 2,549 млрд евро, что на 390 млн евро выше, чем год назад.
По сравнению со вторым кварталом долг увеличился на 30 млн евро.
Государственный долг в третьем квартале прошлого года составлял 9,2 процента от ВВП. Год назад он был равен 8,5 процента.
Но Эстония по-прежнему является страной с самой низкой долговой нагрузкой правительственного сектора в Евросоюзе. За Эстонией следуют Люксембург (20,2 процента от ВВП) и Болгария (20,6 процента от ВВП).
Самая большая долговая нагрузка у Греции (178,2 процента), Италии (137,3), Португалии (120,5) и Франции (100,5).
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