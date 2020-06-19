Государственные коммерческие предприятия выплатят в бюджет 121,6 млн евро дивидендов

Правительство обсудило вопрос об утверждении сумм дивидендов, подлежащих выплате государственными предприятиями, на кабинетном заседании и оформило решение в качестве пункта повестки заседания. Согласно сегодняшнему решению, дивиденды поступят в общей сложности от 12 государственных предприятий.

Крупнейшими плательщиками дивидендов в этом году являются Riigi Kinnisvara AS с 40 миллионами евро, AS Tallinna Sadam с 30,2 миллиона евро и Elering AS с 25,6 миллиона евро. Кроме того, дивиденды выплатят AS Eesti Loto (10 миллионов евро), AS Operail (9,5 миллиона), AS Eesti Loots (1,5 миллиона), AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (400 000 евро), AS Vireen (393 700), AS Teede Tehnokeskus (200 000), AS Kredex Krediidikindlustus (150 000), Eesti Maatalousloomade Jõudluskontrolli AS (107 168) и OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (65 000 евро).

В 2019 году в государственный бюджет поступило 128,8 миллиона евро в виде дивидендов от государственных предприятий, 153,3 миллиона евро в 2018 году и 136,2 миллиона евро в 2017 году.