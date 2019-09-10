Госсуд постановил: братья Сынаялги могут продолжать строительство Айдуского ветряного парка
Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию Министерства юстиции на решение окружного суда оставить без рассмотрения более ранний протест министерства об аннулировании разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. Окончательное решение Государственного суда признает действительным разрешение на строительство для возведения ветряков.
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