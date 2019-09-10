10.09.2019, 13:30

Госсуд постановил: братья Сынаялги могут продолжать строительство Айдуского ветряного парка

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rus.delfi.ee
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Eleoni pressikonverents, Andres Sõnajalg, Oleg Sõnajalg
Eleoni pressikonverents, Andres Sõnajalg, Oleg SõnajalgFoto: Ilmar Saabas

Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию Министерства юстиции на решение окружного суда оставить без рассмотрения более ранний протест министерства об аннулировании разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. Окончательное решение Государственного суда признает действительным разрешение на строительство для возведения ветряков.

По словам Олега Сынаялга — члена правления Aidu Tuulepark OÜ, которое занимается развитием Айдуского ветропарка — ему отрадно, что Эстония является правовым государством и суд выразил окончательную позицию в отношении разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. ”Теперь у нас есть подтверждение высшей судебной инстанции о том, что сделанные до сих пор строительные работы в Айдуском ветряном парке отвечают разрешениям на строительство и временный запрет прекращен”.

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Как отмечает Сынаялг, теперь прежде всего необходимо подсчитать расходы. ”Нанесенный ущерб приостановкой монтажных работ довольно серьезен. Неожиданная остановка по строительству большего — на 30 ветряков — парка принесет, разумеется, прямой ущерб по причине нарушения условий крупных договоров поставок, которые были заключены для осуществления работ”, — добавил Сынаялг.

По словам председателя правления Eleon Green Андреса Сынаялга, решение Госсуда означает и то, что в отношении Eleon Green OÜ прекращается действие всех предписаний Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Айдуский ветряной парк должен стать первым парком в мире, в котором используются самые эффективные и инновационные ветряки с т.н. плавающими генераторами Eleon, которые превосходят своими параметрами все остальные ветряные генераторы.

Eleon Green OÜ (прежнее имя — Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.

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