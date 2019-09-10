Госсуд постановил: братья Сынаялги могут продолжать строительство Айдуского ветряного парка

По словам Олега Сынаялга — члена правления Aidu Tuulepark OÜ, которое занимается развитием Айдуского ветропарка — ему отрадно, что Эстония является правовым государством и суд выразил окончательную позицию в отношении разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. ”Теперь у нас есть подтверждение высшей судебной инстанции о том, что сделанные до сих пор строительные работы в Айдуском ветряном парке отвечают разрешениям на строительство и временный запрет прекращен”.

Как отмечает Сынаялг, теперь прежде всего необходимо подсчитать расходы. ”Нанесенный ущерб приостановкой монтажных работ довольно серьезен. Неожиданная остановка по строительству большего — на 30 ветряков — парка принесет, разумеется, прямой ущерб по причине нарушения условий крупных договоров поставок, которые были заключены для осуществления работ”, — добавил Сынаялг.