Госсуд не удовлетворил требования Tallinna Vesi к правительству на миллион евро

Госсуд постановил, что у установленных правительством более жестких требований к качеству сточной и дождевой воды, направляемой в водоемы, и материальным ущербом предприятия нет причинно-следственной связи.

Tallinna Vesi посчитала, что установленные нормы были настолько строгие, что у фирмы не было возможности гарантировать то, чтобы сточные воды соответствовали требованиям. Поэтому Tallinna Vesi требовала компенсации уплаченных фирмой компенсации сборов за загрязнение, ставших значительно более высокими.

До этого Таллиннский административный суд и Таллиннский окружной суд также не удовлетворили жалобу.