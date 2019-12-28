28.12.2019, 17:54

Госпошлины для получения разрешения на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты будут повышены с 300 до 3000 евро


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Госпошлины для получения разрешения на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты будут повышены с 300 до 3000 евро
Foto: REUTERS, Dado Ruvic

Со следующего года изменится требования для получения разрешения на деятельность по предоставлению услуг виртуальной валюты. Целью — сократить риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также совершения иных преступлений посредством этих услуг.

Согласно закону, бюро данных по отмыванию денег при производстве по разрешению на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты начнет проверять биографию членов правления предприятия и то, соответствуют ли они требованиям, в т.ч. обладают ли они незапятнанной репутацией. Также зарегистрированное местонахождение предприятия, местонахождение правления и место деятельности должны находиться в Эстонии. В случае, если предприятие находится за рубежом, для получения разрешения на деятельность оно должно открыть в Эстонии филиал.

Согласно закону, государственные пошлины для получения разрешения на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты будут повышены с 345 евро до 3300 евро. Виртуальная валюта — это имеющий ценность электронный предмет (например, биткойн), который можно переводить, хранить или обменивать электронным путем, и который участники обмена принимают в качестве платежного средства, но не являющийся при этом официальным платежным средством согласно законам какого-либо государства.

Предприятия, уже имеющие разрешение на деятельность, до 1 июля 2020 года должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законов и предоставить бюро данных по отмыванию денег дополнительную информацию.

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