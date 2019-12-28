Госпошлины для получения разрешения на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты будут повышены с 300 до 3000 евро

Согласно закону, бюро данных по отмыванию денег при производстве по разрешению на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты начнет проверять биографию членов правления предприятия и то, соответствуют ли они требованиям, в т.ч. обладают ли они незапятнанной репутацией. Также зарегистрированное местонахождение предприятия, местонахождение правления и место деятельности должны находиться в Эстонии. В случае, если предприятие находится за рубежом, для получения разрешения на деятельность оно должно открыть в Эстонии филиал.

Согласно закону, государственные пошлины для получения разрешения на деятельность по оказанию услуг виртуальной валюты будут повышены с 345 евро до 3300 евро. Виртуальная валюта — это имеющий ценность электронный предмет (например, биткойн), который можно переводить, хранить или обменивать электронным путем, и который участники обмена принимают в качестве платежного средства, но не являющийся при этом официальным платежным средством согласно законам какого-либо государства.

Предприятия, уже имеющие разрешение на деятельность, до 1 июля 2020 года должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законов и предоставить бюро данных по отмыванию денег дополнительную информацию.