Госконтроль: завершение строительства Rail Baltic в намеченный срок нереалистично. Отставание уже в два года

Министр финансов ответил Госконтролю, что описанное в аудиторском отчете положение, когда прогноз финансирования на период проекта с более высокими затратами отсутствует, обосновано отсутствием внутригосударственной политической воли и соглашением между странами о том, при какой доле самофинансирования проект продолжится. Министр, как и Госконтроль, посчитал важной проблемой то, что не составлено сценариев на случай, если из бюджета Эстонии потребуются значительно более крупные суммы, чем запланировано сейчас. По словам министра финансов, нет причин сомневаться в том, что и в последующие годы в госбюджете будут найдены средства для самофинансирования в объеме до 19% от стоимости строительства. В то же время, министр посчитал, что если поддержка ЕС в части реализации проекта RB окажется ниже предполагаемой, потребуется внимательно проконтролировать социально-экономическую окупаемость всего проекта, его внутреннюю обоснованность и выбор трассы. Министерство финансов считает, что участники проекта должны провести переговоры и договориться о новом измененном графике реализации проекта или о приостановлении проекта, поскольку страны Балтии, с большой вероятностью, не смогут финансировать из своего бюджета реализацию проекта в случае ставки и объема участия, которые будут серьезно отличаться от приведенных в анализе окупаемости. По оценке министра финансов, следует считать безосновательной оценку Министерства экономики и коммуникаций о том, что железная дорога будет построена и без поддержки Европейского Союза.

Главному исполнителю эстонской части проекта, Rail Baltic Estonia OÜ, Госконтроль рекомендовал с целью своевременного выявления и снижения рисков продолжать развивать систему управления рисками таким образом, чтобы она помогала снижать удорожание стоимости работ по проекту и способствовала соблюдению сроков. Также Госконтроль рекомендовал для обеспечения прозрачности и подконтрольности действий документировать обсуждения и решения в части организации закупок и управления договорами, встречи рабочих групп по управлению рисками, выбор членов комиссии по закупкам и причины изменения плана закупок. Председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ в большей части согласился с рекомендациями Госконтроля и отметил, что в процессе развития проекта планируется регулярно дополнять правила и инструкции, учитывая при этом рекомендации Госконтроля.

Государственный контролер Янар Холм, комментируя результаты аудита, сказал:

„Не должно возникнуть положения, при котором у нас через несколько лет будут построены пассажирские терминалы Юлемисте и Пярну, а также некоторые железнодорожные мосты, но не будет железной дороги между ними, как и денег на ее строительство. Также не хочется думать о сценарии, при котором Rail Baltic, если смотреть из сердца Европы, закончится в центре Прибалтики – Риге. А между Ригой и Хельсинки осталась бы изолированная окраина, провинция.

Чтобы с Эстонией не случилось подобное, необходимы сильная политическая воля и поддержка. Еще в 2017 году Госконтроль подчеркивал в своем обзоре, что в отношении Rail Baltic с самого начала при принятии решений преобладали геополитические соображения.

Надежда на то, что поезд поедет и при дремлющем машинисте, несбыточна. Машинист необходим, он должен понимать, чем управляет, должен нести ответственность и предвидеть весь путь и все риски на этом пути.

В ближайшее время будет готов совместный аудит учреждений госконтроля Эстонии, Латвии и Литвы об управлении проектом Rail Baltic. Из него можно будет понять, что произойдет, если рычагами локомотива возьмутся управлять сразу несколько машинистов, каждый из которых захочет тянуть рычаг в свою сторону.“