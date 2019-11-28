28.11.2019, 11:28
Госконтроль заплатит работникам премий на 100 000 евро
Государственный контролер Янар Хольм принял решение выплатить 78 работникам Госконтроля премии по результатам работы на общую сумму 99 400 евро. Самая крупная премия будет в размере 3900 евро, самая маленькая — 300 евро, пишет ERR.
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