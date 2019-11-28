28.11.2019, 11:28

Госконтроль заплатит работникам премий на 100 000 евро


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Janar Holm.
Janar Holm.Foto: Hendrik Osula

Государственный контролер Янар Хольм принял решение выплатить 78 работникам Госконтроля премии по результатам работы на общую сумму 99 400 евро. Самая крупная премия будет в размере 3900 евро, самая маленькая — 300 евро, пишет ERR.

Средняя сумма премии составляет 1274 евро.

Если верить открытым данным, то премии получат не все. Судя по домашней страничке, в Госконтроле работает 82 человека, а по Регистру трудовой занятости - 87 человек.

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