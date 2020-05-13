Госконтроль вынес свой вердикт: прогноз государственных расходов и доходов вялый, а мониторинг расходов хромает

Трудности были, в частности, при оценке использования акцизных сборов и субсидий ЕС, поступающих в государственную казну. Кроме того, Государственный контроль обнаружил в обзоре, что надзор за расходами в течение бюджетного года является недостаточным, что создает риск того, что дефицит бюджета будет замечен только тогда, когда он уже станет большим. Прогнозы, основанные на реальности, и постоянный мониторинг расходов и доходов государственного бюджета играют важную роль в принятии рациональных бюджетных решений, которые оказывают долгосрочное влияние на благосостояние государства, местных жителей и компаний.

”Настоящее время дает оценку распространенному мнению о том, что ”резервы сгорают без пользы” и их следует использовать или что у Эстонии имеется достаточный запас для заимствования, и это следует сделать немедленно”, — прокомментировал результаты обзора государственный контролер Янар Хольм. ”Сегодня мы можем чувствовать радость от того, что, несмотря на резкое сокращение запасов в последние годы, к началу кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, от резервов центрального правительства еще что-то осталось”, — добавил государственный контролер, отметив, что дисциплинированная фискальная политика будет еще более необходима в ближайшие годы.

По словам Хольма, настоящий кризис демонстрирует важность поддержания порядка в государственных финансах и насколько могут истощиться буферы и резервы, которых в обычных обстоятельствах может хватить на долгие годы.

В ходе обзора Государственный контроль отметил намеренный отход правительств от финансово сбалансированной фискальной политики еще до кризиса. Как в 2018, так и в 2019 году центральное правительство расходовало на сотни миллионов более запланированного, соответственно 208 и 220 миллиона евро. B годы бума роста, когда налоговые поступления росли в среднем на 9% в год, этого было все же недостаточно для покрытия расходов. Дефицит бюджета увеличивался, резервы сокращались, и правительство часто откладывало решения о том, стоит ли контролировать рост расходов.