Госконтроль вынес свой вердикт: прогноз государственных расходов и доходов вялый, а мониторинг расходов хромает

Бюджетный совет неоднократно давал в 2017-2019 годы оценки, что, учитывая экономические обстоятельства, налогово-бюджетная политика не является надлежащей, а необходимые кризисные буферы уменьшаются.
В какой степени Министерство финансов предоставило правительству соответствующий прогноз экономического роста для составления бюджета?
Оценка Министерства финансов ситуации эстонской экономики была реалистичной и довольно консервативной на протяжении многих лет.
Как оценить прогноз доходов, который Министерство финансов предоставило правительству для составления бюджета?
Прогноз доходов государственного бюджета, предоставленный Министерством финансов, оказался оптимистичнее реальности в первую очередь из-за систематической переоценки использования субсидий Евросоюза и недооценки влияния трансграничной торговли.
Почему в 2018 году возникли один из крупнейших за последнее десятилетие дефицитов бюджета и несоответствие прогнозу?
Более высокий, чем ожидалось, дефицит бюджета в 2018 году был обусловлен, в первую очередь, ошибочной оценкой акцизных доходов, а также расходов государственного бюджета.
Когда Министерство финансов узнало, что дефицит бюджета в 2018 году станет больше?
По данным Министерства финансов, первые признаки худшей бюджетной позиции в 2018 году появились в январе 2019 года. По оценке Государственного контроля, в июле-августе 2018 года уже были признаки, указывающие на гораздо больший дефицит, чем ожидалось.
Когда и кому была передана информация о дефиците бюджета 2018 года?
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