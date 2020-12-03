Госконтроль: во время коронакризиса KredEx выдавал кредиты с расплывчатыми целями и критериями

Для распределения дальнейших кредитов и гарантий требуются значительно более четкие правила, чтобы обеспечить равное отношение к предприятиям, входящим в целевую группу, и оптимальное использование государственных денег.

Необходимо более конкретно указать, какую пользу государство ожидает от предоставления гарантий и кредитов. Кроме того, весной Правительство Республики создало кредитную меру для проектов государственной важности, но и для этой меры необходимо в дальнейшем лучше объяснить, по каким признакам проект может считаться государственно важным, и исходя из этого для кого оправданна выдача крупного государственного кредита.

Заявленная цель кредитных и гарантийных мер неконкретна: смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, помогая преодолеть проблемы с ликвидностью и используя возможности для бизнеса. Понятно, что весной, в начале чрезвычайного положения, дополнительный бюджет и антикризисные меры были сформированы в условиях нехватки времени и ограниченной информации, но эффективность мер фонда KredEx также требует оценки, особенно сейчас, когда срок действия многих соглашений, заключенных между предприятиями и банками, истек или скоро истечет.

”Неясные цели и большие деньги никогда нельзя сочетать,” — прокомментировал результаты обзора государственный контролер Янар Хольм. ”Когда Госконтроль захотел узнать у фонда KredEx, как осуществляется таргетирование кредитной меры государственной важности, и как отслеживается достижение целей, KredEx рекомендовал обратиться лучше к Правительству Республики с этим вопросом. Это может быть вызвано тем, что они и сами не знают этого точно, будучи организацией, готовящей решения о финансировании”.

Пока что интерес или потребность предприятий в поддержке фонда KredEx оказались в несколько раз меньшими, чем ожидалось. За полгода пользу получили 5% предприятий, прогнозировавшихся весной, т. е. лишь около 300 предприятий достигли соглашения о кредите или гарантии — вместо более чем 6000 прогнозируемых. Просто истратить деньги не должно быть целью, но незначительное использование мер фонда KredEx указывает на необходимость лучшего понимания причин низкого интереса предпринимателей и мониторинга рынка.