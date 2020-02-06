Госконтроль указал на ряд проблем при проведении государственных тендеров

”По сравнению с 2016 годом, когда Государственный контроль в последний раз проводил более тщательную проверку закупочной деятельности государственных учреждений, ошибки аналогичны. Общая картина постепенно улучшается, а количество несостоявшихся закупок относительно скромное”, — добавил государственный контролер Янар Хольм. По мнению Госконтроля, самой большой проблемой может считать купленные товары, заказанные услуги и строительные работы без организации процедуры, установленной законом. В 2018 году проверенные учреждения совершили государственные закупки на сумму около 145,5 млн евро.
Замечания Госконтроля по проблемам закупок учреждений заключаются в следующем:
Выбирается неправильный тип процедуры. Например, были организованы простые закупки вместо процедуры закупки и т. д. Основной причиной было недостаточное планирование. Учреждения не умеют прогнозировать затраты и доходы или оценивать фактическое количество или оценочную стоимость вещи или услуги.
Закупка разделяется на части. Во многих случаях учреждения закупали товары, услуги или строительные работы одного и того же типа, назначения или функциональности у нескольких разных компаний, не суммируя эти покупки. Этот принцип чаще всего игнорировался при покупке продуктов питания, предел контролировался только по поставщикам или группам товаров.
В процессе совершаются ошибки. Например, поставщик не придерживается установленных процедур закупок, основные документы закупок не содержат требуемой информации, а документация, связанная с процедурой закупок, является неполной.
Объем договоров на поставки превышается. В случае школ наибольшие превышения объема договоров были связаны с приобретением продуктов питания и транспортных услуг. Одна из причин превышения договоров заключается в том, что объемы договоров не всегда систематически и постоянно контролируются. Стоимость в основном превышалась в случае рамочных договоров. В качестве объяснения приводилось, что рамочный договор не является связывающим обязательством. Однако Государственный контроль считает, что при заключении договоров на основе рамочного соглашения должно основываться на условиях рамочного соглашения, поскольку любое последующее существенное изменение условий несовместимо с равным обращением и прозрачным использованием денег.
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
В Москве кассир «Дикси» одним ударом убил посетителя
Малышева объяснила, почему Павленко не предотвратил у себя рак
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить