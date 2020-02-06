Госконтроль указал на ряд проблем при проведении государственных тендеров

Государственный контроль проверил сферу управления шести министерств, где аудиторы ранее отмечали большинство проблем в сфере закупок, сообщается в пресс-релизе.

В сентябре 2017 года вступил в силу новый Закон о государственных закупках, а в 2018 году был введен в эксплуатацию новый регистр государственных закупок. Госконтроль расследовал их влияние на закупочную деятельность государственных учреждений. В интервью с аудиторами государственного контроля выяснилось, что некоторые учреждения не ощущают, что обновленный закон облегчил их деятельность по закупкам.

”По иронии судьбы, попытки упростить законодательство о государственных закупках до настоящего времени привели к тому, что закон в глазах пользователей стал более сложным”, — констатировал государственный контролер Янар Хольм. ”Особенно трудно ориентироваться в законе тем, кто не организует закупки постоянно”.

Что касается регистра государственных закупок, то организаторы закупок также обнаружили, что он стал несколько сложнее, чем раньше, особенно при редком использовании.

Кроме того, Государственный контроль проанализировал, соответствуют ли структура систем внутреннего контроля и организация процедур закупок, связанных с закупочной деятельностью государственных учреждений, новому Закону о государственных закупках. Среди прочего мы выяснили, какие позиции чаще всего исключались из процедур государственных закупок при закупке услуг и строительных работ, и каковы наиболее распространенные ошибки в процессе закупок и их причины.