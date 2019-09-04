Госконтроль: правительству нужно учитывать, что расходы на паромное сообщение с Сааремаа и Хийумаа будут расти

В госзакупке на регулярные рейсы паромного транспорта в 2014 году самыми успешными оказались совместно предложившие наиболее низкую цену TS Laevad OÜ и TS Shipping OÜ. Расчеты действительного изменения повлиявших на оба предложения и на стоимость услуги индексов цен и количества рейсов показывают, что договор, заключенный с Väinamere Liinide OÜ, оказался бы для государства более дорогим.

Паромы осуществляют за год почти такое же количество рейсов между материком, Сааремаа и Хийумаа, как и при предыдущем перевозчике, но перевозится больше пассажиров и автомобилей, а доход от продажи билетов вырос. В 2011 году правительство поставило своей целью, прежде всего, создать в сфере паромных перевозок конкуренцию, добиться экономии и лучшего качества. Конкуренция возникла, потому что в конкурсе участвовало два услугодателя. По сравнению с предыдущим договором (на период 2006–2016) предложение по услуге в целом не стало дешевле, но на линиях вместо трех судов работает четыре больших судна, и в период 2016–2018 численность перевозимых пассажиров и автомобилей возросла, соответственно, на 10% и 15%, в т.ч. увеличилось и среднее число пассажиров на один рейс.

Быстрый рост спроса повлек за собой более высокие расходы для государства и при новом перевозчике. В 2017 году сумма пособия составила для нового перевозчика примерно столько же, сколько и в 2015 году, т.е. в последний полный год деятельности Väinamere Liinid, соответственно, 15,8 и 15,4 млн евро. Несмотря на тенденцию увеличения количества перевезенных до сих пор автомобилей, государство не сумело предвидеть роста летнего спроса, в результате чего у перевозчика в 2018 году были заказаны дополнительные рейсы на линии Виртсу-Куйвасту третьим паромом. За дополнительные рейсы парома Regula государство заплатило, в общей сложности, 1,71 млн евро, и годовой расход государства вырос в целом до 18,3 млн евро. Дополнительные рейсы были заказаны и на лето 2019 года. С тенденцией увеличения спроса при планировании паромного сообщения необходимо считаться и в дальнейшем.

В течение следующих трех лет следует решить, каково будущее транспортного сообщения с островами и как будет организовано паромное движение по окончании договора в 2026 году. Если государство желает воспользоваться предусмотренной договором возможностью выкупить паромы по окончании договора, об этом следует уведомить перевозчика не позднее 30 сентября 2022 года, и необходимые для выкупа деньги следует запланировать в государственной бюджетной стратегии (RES), а на основании этого, самое позднее, и в госбюджете 2026 года. Поскольку 106,4 млн евро — это явно слишком большая сумма, чтобы запланировать ее непосредственно в расходах госбюджета, необходимо разработать и соответствующую схему финансирования. Также при планировании паромного движения необходимо учитывать, что хотя к 2018 году еще не был достигнут описанный в закупке объем рейсов, быстрый рост численности пассажиров и автомобилей уже сегодня обусловил дополнительные перевозки и заказ дополнительного парома на летний период.