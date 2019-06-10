Госконтроль: наша еда намного опаснее, чем сообщают ответственные госучреждения. Потребителя не оповещают об остатках химикатов

В результате аудита Госконтроль выявил следующее:

Собранная Ветеринарно-продовольственным департаментом и Департаментом сельского хозяйства информация о загрязненности продовольствия базируется на немногочисленных лабораторных анализах и поэтому является недостаточной, чтобы на ее основании делать общие заключения обо всем продаваемом продовольствии. В предоставляемой потребителям информации создается неверное впечатление о том, что действующие вещества всех средств по защите растений проверяются во всех взятых пробах. На самом деле, содержание одного конкретного действующего вещества проверяется только в части проб, но общественности говорится, что вещество отсутствует во всем проверенном продовольствии.

При сборе информации не учитывается действительная потребительская корзина жителей Эстонии. Хотя большинство свежих фруктов и овощей в продовольственной корзине людей составляют импортные продукты, в числе анализов непропорционально большую долю составляют анализы экологической и импортной продукции. Экологическая продукция не содержит остатков средств по защите растений, а местные продукты в большинстве своем чище, чем импортные.

Ветеринарно-продовольственный департамент обрабатывает полученный от лабораторий результат таким способом, который показывает содержание остатков меньше действительного, по причине чего продукты кажутся чище, чем есть на самом деле.



По оценке Госконтроля, Министерство сельской жизни и Ветеринарно-продовольственный департамент концентрируются на контроле выполнения юридических требований в отношении продуктов питания, т.е. на выявлении превышения предельных норм, оставляя без внимания то обстоятельство, что реальные риски для здоровья вытекают из того, кто и сколько потребляет содержащих остатки продуктов. В некоторых проанализированных продуктах остатки средств по защите растений хоть и находились в пределах нормы, но чтобы не превышать опасный для организма уровень, их можно употреблять немного и не каждый день. Есть фрукты, которые содержат остатки доброго десятка средств по защите растений, и их совместное воздействие на организм до сих пор не изучено.

Кроме того, Госконтроль установил, что в части скоропортящихся фруктов и овощей не обеспечено, чтобы продукт, содержащий опасное количество остатков средств по защите растений, изымался из продажи до того, как его успеют потребить. Причиной является то, что выявление содержания опасных веществ и извещение об этом соответствующих лиц занимает до одного месяца, а за это время большинство фруктов и овощей уже оказываются проданными.

И Министерство сельской жизни, и Ветеринарно-продовольственный департамент согласились с тем, что связанные с остатками средств по защите растений риски необходимо тщательно оценить, но для этого требуется больше денежных средств. Госконтроль считает важным подчеркнуть, что сбор, анализ и предоставление людям информации можно значительно улучшить и при помощи уже имеющегося количества денег, поскольку все мы преследуем цель увеличить число разумных и сознательных потребителей. Ветеринарно-продовольственный департамент согласен исправить ошибки в информировании потребителей и оценивать при признании продуктов опасными не только превышение предельных норм остатков, но и риски для здоровья людей.

Комментируя результаты аудита, государственный контролер Янар Хольм сказал: ”Кто бы мог подумать, что часть связанных с безопасностью продуктов питания проблем найдет решение, только если в сфере управления Министерства сельской жизни придут к соглашению о том, что такое морковь. Как же так? Получается, что для Департамента сельского хозяйства морковь — это растение, а для Ветеринарно-продовольственного департамента это продукт питания. Если спросить у обоих учреждений, стала ли Эстония чище, то первое не ответит по той причине, что они не считают безопасность продовольствия своей обязанностью и не собирают для оценки безопасности продовольствия информацию с необходимым обобщением — они оценивают только здоровье растения. Ветеринарно-продовольственный департамент, напротив, не может ответить на этот вопрос, потому что он не несет ответственности за выращивание продовольствия в Эстонии и не собирает информацию о средствах по защите растений, использованных в ходе выращивания растений.

Тем временем, продажи средств по защите растений растут с каждым годом:

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В то же время мы хотим быть уверены в том, что продаваемые в Эстонии продукты питания не вредят нашему здоровью. Чтобы мы могли доверять Министерству сельской жизни и Ветеринарно-продовольственному департаменту, когда они говорят, что мы можем употреблять любой из имеющихся в продаже продуктов питания, не боясь, что содержащиеся в них остатки химикатов создадут проблемы для здоровья нас самих и наших близких. Если в продуктах питания могут иметься остатки, о которых одни ученые говорят, что это может вызвать проблемы, а другие утверждают, что это не доказано, то мы хотим знать о таком споре. Чтобы мы могли сами делать свой выбор во имя благополучия себя и своей семьи”.