Госконтроль: министерства и госучреждения не следят за своими тратами

В своем отчете Государственный контроль обнаружил, что не существует общенационального представления об управлении инвестициями продолжительностью более четырех лет. Министерство финансов и ряд других министерств не имеют полного обзора реализованных и текущих инвестиций и не знают о стоимости инвестиций в сферу их управления.
Социально-экономические последствия завершенных проектов, то есть существенные преимущества дорогостоящих инвестиционных проектов, не оцениваются.
Министерства также, как правило, не располагают подробной информацией об инвестициях, сделанных компаниями, целевыми учреждениями и публично-правовыми университетами в сфере их управления. ”В нескольких случаях мы обнаружили, что получением ответа на простой вопрос о том, сколько стоят пять самых дорогих инвестиционных проектов одного министерства или учреждения, оказалось вовсе не простым”, — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. ”В одном случае, когда мы хотели узнать, каковы были инвестиции министерства в последние годы и сколько они стоили, нас направили в Министерство финансов, которое, в свою очередь, отправило нас в акционерное общество Riigi Kinnisvara (RKAS). Позже, однако, Министерство финансов заявило, что данные RKAS были неверными. Цифры министерства и его подразделения также могли отличаться. Во втором случае Министерство юстиции и RKAS предоставили противоречивую информацию о том, готова ли Таллиннская тюрьма или нет. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Эстонии создать базу данных для обзора своих инвестиций.
Существует хороший и точный обзор проектов, реализованных за деньги Европейского Союза, поскольку данные этих проектов собираются в информационной системе структурных фондов. Информации об инвестициях, сделанных Эстонией за счет собственных средств, нет. ”Движение денег из Эстонии должно контролироваться так же тщательно, как и использование средств, предоставленных Европейским союзом”, — сказал государственный контролер Хольм.
Процессы отбора потенциальных инвестиционных проектов в министерствах зависят выбираются ими самими, и практика ранжирования и отбора инвестиций различается. Министерство финансов организует и координирует процесс подготовки государственного бюджета, в ходе которого министерства подают дополнительные ходатайства на покрытие всех возможных расходов, включая инвестиции. Приемлемость и обоснованность этих ходатайств оценивается Министерством финансов, но потенциальные инвестиционные проекты министерств не сравниваются и не ранжируются. Для этого нет сквозных критериев оценки.
Крупные компании государства, университеты и больницы в стране обычно лучше планируют и осуществляют инвестиции, чем министерства. В отличие от министерств, в которых процесс отбора проектов является неопределенным, в крупных больницах, университетах и компаниях государства, как правило, существуют правила отбора, принятия решений и осуществления инвестиций, в том числе специальные механизмы управления более дорогими инвестиционными проектами и назначения конкретных ответственных лиц. Как правило, министерства не вмешиваются в процесс принятия решений и управления инвестициями, осуществляемыми государственными компаниями, университетами и больницами, если эти инвестиции не получают деньги от государства (включая иностранные деньги).
Государственный контроль отмечает, что стратегия государственного бюджета, включая инвестиции, планируется на четырехлетнюю перспективу, в то время как подготовка отдельного проекта дорожного строительства часто занимает более пяти лет, не говоря уже о строительстве. ”Такой краткий обзор не вписывается в логику завершения проектов и мешает планированию, а также получению Министерством финансов и правительством последующего обзора использования инвестиции”, — говорит Янар Хольм. Сферы управления составляют долгосрочные планы в своих планах развития или других стратегических документах, но нет общесекторального долгосрочного плана финансирования и реализации инвестиций.
Более долгосрочный межотраслевой инвестиционный план поможет министерствам подготавливать проекты в более долгосрочной перспективе и обеспечит большую уверенность в том, что инвестиции будут финансироваться до завершения проекта. Краткосрочное инвестиционное планирование в Эстонии также было подчеркнуто Международным валютным фондом (МВФ), который рекомендовал составить 15-летний инвестиционный план, охватывающий все сектора.
Приблизительно 40% всех реализованных проектов, представленных в Госконтроль, подорожали в ходе реализации. По словам самих исполнителей, основной причиной увеличения стоимости проектов и сроков является их посредственная подготовка. Это означает, что потребности проекта не четко определены при разработке проектов, оценочная стоимость реализации проекта неверно спрогнозирована, а также неточно оценен рост цен на строительство на рынке и перспективы удлинения процесса закупок.
Нет централизованного обзора хода реализации инвестиционных проектов, и Министерство финансов получает информацию об увеличении затрат только путем подачи министерствами заявок на дополнительные деньги в случае увеличения стоимости проектов. Поскольку проекты становятся более дорогостоящими, некоторые из ожидающих своей очереди запланированных мероприятий / проектов задерживаются или откладываются, но уже начатые проекты обычно завершаются. Учреждения обычно не оценивают последствия задержек и перерасхода бюджета, но признают, что это приводит к дополнительным расходам, неудобствам, ухудшению качества услуги и т. д.
Обзор также показал, что более широкие выгоды и социально-экономические влияния проектов не оцениваются, поэтому часто отсутствует информация о том, будут ли сделанные инвестиции влиять на общество в целом. Министерства оценивают влияние своих инвестиций на бюджет и соответствие запланированному с точки зрения строительного аспекта.
В результате проверки Государственный контроль обнаружил, что принятие решений, подготовка и управление инвестициями в стране должны быть более четкими и эффективными. С этой целью Госконтроль поднял в обзоре шесть вопросов, на которые министерства должны найти ответы и соглашения на будущее. Например, Госконтроль спросил, как ранжировать значительные инвестиции во всех областях с более долгосрочной перспективой, кто отвечает за планирование и управление инвестициями в Министерстве финансов и других министерствах, каков должен быть уровень подготовки проекта, запрашивающего финансирование, в какой форме и объеме у Министерства финансов должен быть обзор об инвестициях государственного сектора, их сроках и общей стоимости, а также какое влияние и ценность инвестиционные проекты обеспечивают для эстонского государства в целом.
Общая информация
Государственный контроль предоставил обзор того, как крупные инвестиции выбираются и реализуются в министерствах, их подведомственных учреждениях, государственных компаниях, больницах и публично-правовых университетах. Во время подготовки отчета Государственный контроль изучил, как выбираются и определяются инвестиции в последующие годы, собрал информацию о более дорогих инвестициях и проанализировал изменения в их графике, бюджете и содержании. Государственный контроль рассмотрел инвестиции, сделанные вышеупомянутыми учреждениями в здания и сооружения; инвестиции, например, в ИТ и приобретения вещей не были включены в обзор.
Госконтроль собрал информацию о пяти самых дорогих инвестициях каждого министерства, пяти самых дорогих инвестициях крупных компаний в области управления Министерства экономики и коммуникаций, а также больниц и университетов, которые были завершены и начаты в течение последних пяти лет, и данные которых они предоставили Госконтролю. Их общая стоимость составила около 4,8 млрд евро.
Министерства, их подведомственные учреждения, государственные компании, целевые учреждения и публично-правовые учреждения делают большие инвестиции за деньги налогоплательщиков. Из 11 миллиардов евро в государственном бюджете ежегодно инвестируется около 1 миллиарда. Опрос, проведенный Государственным контролем, показал, что за последние пять лет более дорогие инвестиции на сумму более 100 миллионов евро были сделаны в области энергетики и здравоохранения. Текущие наиболее дорогостоящие инвестиции — это строительство железной дороги Rail Baltic и строительство восточной границы Эстонии, а также развитие ветроэнергетики. Пять самых дорогих инвестиций, сделанных в рассматриваемый период различными учреждениями, варьировались от 75 000 до 1,1 млрд евро (без учета налога с оборота). Из представленных в Госконтроль 89 проектов, завершенных за последние пять лет, 58 были реализованы компаниями, университетами и больницами, а 31 — министерствами.
Практика инвестирования в Эстонии была оценена в начале 2019 года делегацией Всемирного валютного фонда (МВФ), которая нашла, что инвестиционная практика Эстонии в целом была хорошей, но также подчеркнула потребности развития. Например, Эстонии было рекомендовано улучшить процесс планирования и выбора значительных инвестиционных проектов, включая создание охватывающего все области и период более четырех лет списка значимых для страны инвестиций, оценивать воздействия инвестиций и привлекать внешних экспертов для оценки и отбора проектов.
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