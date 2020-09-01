Госконтроль: Минфин представил в Рийгикогу содержащий ошибки проект

К такому выводу Государственный контроль пришел в своем аудиторском отчете ”Правильность годового бухгалтерского отчета государства за 2019 год и законность сделок”.

Процесс составления государственного бюджета в Министерстве финансов не гарантирует, что суммы консолидированной части закона, представляемые на утверждение Рийгикогу, являются правильными (бюджеты конституционных учреждений, Государственной канцелярии и сфер управления представлены в законе правильно). Бюджеты по инвестициям, а также амортизации и изменению стоимости основных средств фактически представлены в консолидированной части выше запланированного — на 2,4 миллиона евро и 36,4 миллиона евро соответственно.

В расходах должны исключаться сделки, совершенные между сферами управления. Однако аудит показал, что 5,5 млн евро, предоставленные из бюджета Министерства финансов учреждениям сферы управления для поддержки софинансирования иностранной помощи, не были исключены.

В консолидированной части государственного бюджета на 2019 год бюджеты как инвестиций, расходов, так и амортизации и изменения стоимости основных средств фактически превышают запланированные. Кроме того, местами в Законе о государственном бюджете на 2019 год остались суммы Закона о государственном бюджете на 2018 год, которые не были исправлены.

Отчет о выполнении государственного бюджета на 2019 год предоставляет достоверную информацию о накопленных государством доходах, произведенных расходах, инвестициях и финансовых сделках. По мнению Государственного контроля, экономические сделки государства в основном совершены исходя из Закона о государственном бюджете на 2019 год, а также из Закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2019 год.

По оценке Государственного контроль годовой бухгалтерский отчет государства за 2019 год является правильным и во всех существенных частях справедливо отражает финансовое положение государства, а также экономические результаты и денежные потоки завершившегося отчетного периода за исключением примечания о балансе основных средств.