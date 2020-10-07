07.10.2020, 15:33

Госконтроль: конкуренция между EAS и МИД не способствует развитию эстонской бизнес-дипломатии


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EASFoto: Ilmar Saabas

Государственный контроль в своем обзоре счел, что эстонские предприниматели в целом довольны организацией бизнес-дипломатии нашей страны, но конкуренция между Фондом развития предпринимательства (EAS) и Министерством иностранных дел, а также недостаточный обмен информацией между ними, не способствуют развитию бизнес-дипломатии. Кроме того, бизнес-дипломатия требует значительно более долгосрочного финансирования.

На поддержание бизнес-дипломатии каждый год тратится не менее 20 миллионов евро из денежных средств публичного сектора. Сеть из дипломатов Министерства внутренних дел и зарубежных представителей Фонда развития предпринимательства (EAS) в 38 странах и 46 городах позволяет эстонским предприятиям получать услуги и знания, приобретение которых на рынке было бы сложным и дорогостоящим. Предприятия, получившие помощь для экспорта и посредничества в получении инвестиций, дали в целом положительные отзывы о работе дипломатов и зарубежных представителей фонда EAS.

”План развития внешней политики Эстонии до 2030 г.”, одобренный летом Рийгикогу, отводит поддержке экономики и бизнес-дипломатии стратегически важное место. Госконтроль согласен с указанным в стратегии положением о том, что при достижении целей внешнеэкономической политики решающую роль играет сотрудничество трех сторон — Министерства экономики и коммуникаций, Фонда развития предпринимательства и Министерства иностранных дел. В то же время видно, что представления об управлении данной сферой деятельности и о ее будущем у министров разные.

”Если одно учреждение говорит, что мы сотрудничаем, а другое — что ведущую роль следует отдать им, ясно, что видение будущего у них отличается, — прокомментировал данный обзор государственный контролер Янар Хольм. — В случае эстонской бизнес-дипломатии есть потребность не в гораздо большем объеме работы, а лишь в немного большем сотрудничестве”.

Несмотря на мероприятия, поддерживающие сотрудничество и взаимодействие в области бизнес-дипломатии (просмотр годовых планов, ежегодный обзор бизнес-дипломатии для комиссии правительства по экономическому развитию, круглые столы) всё еще есть недостатки как в области всеобъемлющего руководства развитием данной сферы на уровне правительства, так и в области обмена информацией и готовности к сотрудничеству на уровне руководителей и специалистов.

Общие цели и координация планов являются необходимым условием для того, чтобы между зарубежными представителями EAS и посольствами возникла синергия. ”По поводу бизнес-дипломатии можно сказать то же самое, чего хотел и президент Леннарт Мери от внешней политики Эстонии: мы должны думать миллионом голов, но говорить — одним ртом, — сказал Хольм. ”К сожалению, бывает, что разные учреждения одновременно строят одни и те же планы, в результате чего они могут удивить друг тем, что оба хотят направить дополнительных работников в одну и ту же страну”. Риск такого дублирования можно снизить, если договориться о разделении труда между собой — как в целом, так и в конкретных странах назначения.

Специализация и роли зарубежных представительств Министерства иностранных дел и зарубежных представителей фонда EAS до сих пор отличались, но они дополняют друг друга. В зарубежных представительствах фонда EAS работают зарубежные представители, специализирующиеся на поддержке предприятий-экспортеров, привлечении иностранных инвестиций и развитии туризма, а также знают местные язык, культуру и рынок / экономику. Поддержка дипломатов, работающих в посольствах, увеличивает такое дополнительное преимущество эстонских предприятий как их надежность в глазах зарубежных партнеров. Дипломаты также помогают в тех случаях, когда необходимо связаться с официальными органами страны назначения. Кроме того, торгово-дипломатическую поддержку предлагает и сеть почетных консулов.

По мнению Госконтроля, прежде чем совершать существенные шаги, меняющие нынешнюю организацию бизнеса-дипломатии, следует оценить их предположительное воздействие и минимизировать риски. Эстонская Торгово-промышленная палата, Комиссия по иностранным делам Рийгикогу и министр иностранных дел выразили мнение о том, что собирание людей, занимающихся внешней торговли, в сферу управления Министерства иностранных дел (перевод зарубежных представителей фонда EAS под управление Министерства иностранных дел) помогло бы увеличить эффективность и результативность использования ресурсов, направленных на внешнеэкономическую политику.

”В разных странах используются разные успешные системы,” — отметил Янар Хольм. ”Формальные вопросы не должны быть препятствием, из-за которого чего-то нельзя сделать”. Важно, чтобы при выстраивании новой системы не были утрачены необходимые функции. Например, нуждается в рассмотрении статус зарубежных представителей фонда EAS в качестве договорных недипломатических работников на службе Министерства иностранных дел, чтобы как дипломатам, так и недипломатическим зарубежным представителям обеспечивалась возможность действовать на целевом рынке в сфере своей компетенции в качестве команды, члены которой поддерживают друг друга.

В качестве существенного недостатка стороны отмечали отсутствие единой системы управления торгово-дипломатической информацией. По данным опроса Государственного контроля, более половины дипломатов, занимающихся экономическими вопросами, не используют меморандумы и анализы фонда EAS в качестве источника информации, поскольку эти документы не доходят до дипломатов; использование совместных информационных систем, как правило, оценивается как плохое, или же сотрудничество в этой области отсутствует. Единый канал или единая система или единая среда для передачи информации улучшили бы качество обмена информацией и сэкономили бы рабочее время.

Необходим целостный и долгосрочный взгляд на финансирование торгово-дипломатической деятельности. Для того, чтобы на хорошем уровне вести деятельность на месте в иностранном государстве, нужно время на то, чтобы адаптироваться и создать сеть связей, вследствие чего финансирование должно планироваться в многолетней перспективе и комплексно. Государственный бюджет ограничен, и значительная часть торгово-дипломатической деятельности фонда EAS финансируется за счет субсидий Европейского Союза. Между учреждениями, реализующими бизнес-дипломатию, возникла конкуренция. В долгосрочной перспективе следует решить, как и какие мероприятия будут продолжаться, если суммы, выделяемые из средств Европейского союза для поддержки эстонских предприятий, или возможности государственного бюджета сократятся.

Для предприятий, заинтересованных в привлечении бизнес-делегаций к международным визитам высокопоставленных государственных служащих, большой проблемой является слишком короткий срок предупреждения о таких визитах. Для планирования зарубежных визитов высокопоставленных лиц вместе с бизнес-делегациями и совместных стендов для выставок, был создан портал visiidid.ee. Если проходят визиты во главе с министрами, канцлерами или вице-канцлерами, можно было бы более заблаговременно публиковать время таких визитов за счет лучшего планирования. Все визиты, проведение которых было согласовано, следует при первой возможности вносить в портал visiidid.ee.

Однако общенациональный системный обзор уже состоявшихся визитов и отзывов предприятий до сих пор отсутствует. Портал также мог бы быть местом для получения обзора состоявшихся визитов и отзывов, а также для выяснения потребностей рынка, как в публичной сфере, так и между учреждениями, поскольку это помогало бы еще лучше планировать и организовывать дальнейшую деятельность.

Бизнес-дипломатия (также называемая коммерческой или торговой дипломатией) в широком смысле означает все действия государства, направленные на внешний мир, которые повышают международную конкурентоспособность эстонской экономики, в чем бы это ни выражалось — будь то рост экспорта, повышение привлекательности для иностранных инвесторов или увеличение числа посещений иностранными туристами, а также улучшение известности и репутации страны на иностранных рынках.

Содержательное управление торгово-дипломатической деятельностью и ответственность за развитие данной сферы распределяется между учреждениями Министерства иностранных дел и Министерства экономики и коммуникаций. Деятельность предприятий Эстонии в зарубежных странах поддерживают дипломаты, работающие в посольствах, консультанты по бизнесу и инвестициям, а также зарубежные представители фонда EAS. Обзор делает упор на деятельности, проводимой за рубежом или связанной планированием такой деятельности. В обзоре рассматривается бизнес-дипломатия как средство для реализации внешней и экономической политики.

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