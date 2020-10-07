Госконтроль: конкуренция между EAS и МИД не способствует развитию эстонской бизнес-дипломатии

На поддержание бизнес-дипломатии каждый год тратится не менее 20 миллионов евро из денежных средств публичного сектора. Сеть из дипломатов Министерства внутренних дел и зарубежных представителей Фонда развития предпринимательства (EAS) в 38 странах и 46 городах позволяет эстонским предприятиям получать услуги и знания, приобретение которых на рынке было бы сложным и дорогостоящим. Предприятия, получившие помощь для экспорта и посредничества в получении инвестиций, дали в целом положительные отзывы о работе дипломатов и зарубежных представителей фонда EAS.

”План развития внешней политики Эстонии до 2030 г.”, одобренный летом Рийгикогу, отводит поддержке экономики и бизнес-дипломатии стратегически важное место. Госконтроль согласен с указанным в стратегии положением о том, что при достижении целей внешнеэкономической политики решающую роль играет сотрудничество трех сторон — Министерства экономики и коммуникаций, Фонда развития предпринимательства и Министерства иностранных дел. В то же время видно, что представления об управлении данной сферой деятельности и о ее будущем у министров разные.

”Если одно учреждение говорит, что мы сотрудничаем, а другое — что ведущую роль следует отдать им, ясно, что видение будущего у них отличается, — прокомментировал данный обзор государственный контролер Янар Хольм. — В случае эстонской бизнес-дипломатии есть потребность не в гораздо большем объеме работы, а лишь в немного большем сотрудничестве”.

Несмотря на мероприятия, поддерживающие сотрудничество и взаимодействие в области бизнес-дипломатии (просмотр годовых планов, ежегодный обзор бизнес-дипломатии для комиссии правительства по экономическому развитию, круглые столы) всё еще есть недостатки как в области всеобъемлющего руководства развитием данной сферы на уровне правительства, так и в области обмена информацией и готовности к сотрудничеству на уровне руководителей и специалистов.

Общие цели и координация планов являются необходимым условием для того, чтобы между зарубежными представителями EAS и посольствами возникла синергия. ”По поводу бизнес-дипломатии можно сказать то же самое, чего хотел и президент Леннарт Мери от внешней политики Эстонии: мы должны думать миллионом голов, но говорить — одним ртом, — сказал Хольм. ”К сожалению, бывает, что разные учреждения одновременно строят одни и те же планы, в результате чего они могут удивить друг тем, что оба хотят направить дополнительных работников в одну и ту же страну”. Риск такого дублирования можно снизить, если договориться о разделении труда между собой — как в целом, так и в конкретных странах назначения.