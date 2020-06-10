Госконтроль: Больничная касса не способна предотвращать и выявлять злоупотребления деньгами

Государственный контроль считает, что в случае мошенничества Больничная касса путем наложения более высокого штрафа или расторжения договора должна направлять поставщикам медицинских услуг четкий посыл, что такое поведение неприемлемо. При обнаружении мошенничества договорные штрафы в аудитируемом периоде применялись только в единичных случаях и были относительно небольшими. Оба из двух крупнейших договорных штрафов были на сумму 5000 евро, что составляет 0,22% и 0,0076% от оборота оштрафованных поставщиков услуг.

Выявляя неправомерное использование, в том числе мошенничество, Больничная касса не спешила наказывать учреждения, а ограничивалась тем, что просила вернуть деньги за неправильные медицинские счета. По словам Больничной кассы, трудно отличить мошенничество от ошибок, а быстрые и высокие договорные штрафы ставят под угрозу непрерывность и доступность услуги, особенно в ситуации, когда участников рынка немного.

”По словам самой Больничной кассы, они используют гибкий подход и штрафуют партнеров, когда это абсолютно необходимо. К сожалению, из предыдущей практики нам известен случай, когда троекратное нарушение не привело к возникновению абсолютной необходимости”, — прокомментировал генеральный контролер Янар Хольм. ”Больничная касса даже увеличила после последующей поставки объем медицинской услуги, закупаемой у неоднократного нарушителя”. В прошлом Больничная касса указывала, что штрафы или расторжение договора могут, в определенных ситуациях, означать, что пациенты больше вообще не получат лечения.

Холм поблагодарил Больничную кассу за более решительный подход к реагированию на нарушения за последние полтора года.

”Я понимаю, что Больничная касса также в своем роде стоит на перепутье, когда более строгие меры наказания могут остановить, например, оказание медицинской услуги в каком-либо регионе, и нет никого, кто бы хотел ее взять на себя”, — констатирует Хольм, имея в виду более широкие проблемы, проистекающие из системы здравоохранения. ”Человеческие ошибки понятны, но в то же время осознанный обман никоим образом не может стать приемлемым в силу обстоятельств”.