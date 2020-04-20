Госкомпания Elron отправила домой 50 работников

Государственная железнодорожная компания Elron, несмотря на снижение пассажиропотока и уменьшение числа рейсов, пока не планирует сокращать работников. Однако часть сотрудников сейчас вынуждены сидеть дома.
Об этом в ответ на обращение профсоюза железнодорожников сообщило Министерство экономики, пишет RusERR.
При этом 50 сотрудников фирмы — 20 машинистов и 30 кондукторов — сейчас находятся дома, получая 70% от основной зарплаты. Все остальные работники компании продолжают трудиться. Их оклады сохранены в полном объеме.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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