Город Таллинн помогает привести дворы в порядок

В бюджете города, как сообщила вице-мэр Эха Вырк, на эти цели предусмотрены 502,5 тысячи евро. Поэтому жюри пришлось основательно поработать. 27 ходатайств поступили из Кесклинна (поддержаны 19 на сумму почти в 130 тысяч евро), 22 — из Ласнамяэ ) поддержаны 12 на сумму 72 тысячи евро), 19 — из Пыхья-Таллинна (поддержаны 15 на сумму около 133 тысяч евро) и 14 — из Хааберсти (поддержаны 8 на сумму чуть менее 42 500 евро. 7 проектов в Мустамяэ получат более 44 500 евро, столько же проектов в Нымме — примерно 46 600 евро, 6 проектов в Кристийне — 44 100 евро и 4 проекта в Пирита -10 227 евро.

В основном квартирные товарищества просят деньги на прокладку проездов и садовых дорожек, строительство и обновление оград, создание или расширение автостоянок, упорядочение сбора отходов.

За 13 лет существования проекта субсидии получили более 1200 квартирных товариществ на сумму 9 миллионов евро.