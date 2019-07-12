Google признала утечку записей голосовых команд пользователей

Часть записей команд, отдаваемых пользователями голосовому помощнику Google, обрабатывается людьми. Один из экспертов нарушил правила конфиденциальности, из-за чего произошла утечка данных, признал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис, чье заявление опубликовано в блоге компании.

По словам Монсиса, Google регулярно работает с экспертами-лингвистами, которые изучают часть записей для того, чтобы лучше распознать отдельные языковые нюансы. Представитель компании подчеркнул, что на обработку отдается не более 0,2% всех аудиозаписей. Голосовой помощник, Google Assistant, отправляет аудио в компанию только в том случае, если пользователь сам обратился к нему с помощью команды ”Окей, Google”, или нажав кнопку запуска. Однако, признал Монсис, иногда устройство ложно воспринимает как команду посторонние шумы, из-за чего в Google поступают записи, которые пользователь не планировал озвучивать.

Один из экспертов по языку нарушил политику безопасности, в результате чего произошла утечка конфиденциальных данных. Монсис уточнил, что речь идет о записях на голландском языке. ”Наши команды по безопасности и конфиденциальности данных работают над этим вопросом, ведется расследование, и мы принимаем меры. Мы проводим полный анализ всех наших мер безопасности в этой области для того, чтобы предотвратить подобные случаи”, — сообщил представитель Google.