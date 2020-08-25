Google пожертвовала Эстонскому продуктовому банку 25 000 долларов

"Пожертвование Google — чрезвычайно важная помощь для Продуктового банка. Для нас это большая, но в то же время крайне необходимая сумма, — сказал руководитель Эстонского продуктового банка Пит Борефийн. — Из-за пандемии Covid-19 по сравнению с мартом на сегодня в Эстонии количество нуждающихся в помощи Продуктового банка выросло на 30 процентов и с большой вероятностью осенью вырастет еще. Продуктовому банку для оказания помощи больше не хватает спасенных из магазинов и пожертвованных продуктов. Впервые в истории Эстонский продуктовый банк в этом году вынужден сам докупать продукты, чтобы можно было предложить продуктовую помощь всем живущим за чертой бедности людям, и это мы с полученными деньгами и сделаем. От нас большое-большое спасибо Google".

С начала пандемии коронавируса Google.org поддержала благотворительные организации, занимающиеся помощью оказавшимся в затруднительном положении из-за создавшейся ситуации местным общинам, сотней миллионов долларов по всему миру. В Эстонии в качестве получателя поддержки выбрали одну организацию — Эстонский продуктовый банк, — указав на многолетнюю приверженность помогать продуктовой помощью оказавшимся в затруднительном положении людям.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!