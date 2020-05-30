Google отложила презентацию Android 11 на фоне протестов и беспорядков в США
Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, запланированную на 3 июня. Об этом пишет The Verge, передает "Медуза".
Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, запланированную на 3 июня. Об этом пишет The Verge, передает "Медуза".
Сообщение о переносе мероприятия опубликовал твиттер Android Developers. Причины в твите не указаны, но отмечается, что «сейчас не время праздновать».
Штаб-квартира Google находится в области залива Сан-Франциско (в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине).
В крупнейшем городе залива — Сан-Хосе — 29 мая, как и во многих других городах США, прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского.
Протесты в Сан-Хосе переросли в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Нескольких протестующих жестко задержали, один полицейский попал в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
В Миннеаполисе 25 мая задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицию вызвал продавец магазина, который заподозрил, что Флойд пытался расплатиться поддельной 20-долларовой банкнотой.
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