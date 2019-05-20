Google использует Gmail для сохранения истории покупок пользователей

Журналист издания обнаружил в списке большинство покупок, совершенные на Amazon, iTunes и других розничных или цифровых магазинах, самые старые записи датируются 2012 годом. Большинству покупок присваивается статус о выполнении или сроках доставки товара клиенту, а по клику можно узнать подробности — стоимость, количество, примечания к заказу и адрес доставки, передает vc.ru.

Автор утверждает, что ни одна покупка не совершалась через Google, но цифровые чеки приходили на Gmail-почту и анализировались компанией.

"Чтобы помочь вам легко просматривать и отслеживать все покупки, заказы и подписки в одном месте, мы создали персональную страницу, которые видит только пользователь", — заявил CNBC представитель Google. По его словам, удалить информацию можно в любое время, а компания не использует информацию из писем Gmail для персонализации рекламных объявлений — об этом Google заявила ещё в 2017 году.

Между тем журналисты утверждают, что простого способа удалить записи нет. Удаление товара из "Покупки" возможно только с удалением письма о покупке из Gmail.