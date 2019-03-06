Годовой оборот производителя строительных материалов Sakret составил 7 миллионов евро

”По непрошедшим аудит данным оборот Sakret OÜ в 2018 году вырос до 7 миллионов евро — годом ранее он составлял 6 миллионов евро. Спрос на нашу продукцию увеличился по всему ассортименту: выросли продажи материалов для утепления, клея для плитки, грунта, штукатурок, бетона, и так далее”, — рассказал Каспарс Пацевичс, исполнительный директор предприятия, производящего сухие смеси в Мяо (Ярвамаа).

По словам Пацевичса, столь успешные результаты были во многом обусловлены стабильным ростом экономики Эстонии и ее строительного сектора. ”Мы очень оптимистично настроены в отношении и этого года. У Sakret отличная команда по продажам и обслуживанию клиентов и идеальное соотношение цены и качества продукта. На фоне благоприятной экономической ситуации в стране все это придает уверенности в том, что и 2019 год будет для нас столь же успешным”, — отметил Пацевичс.

В прошлом году компания Sakret разработала и вывела на рынок новый продукт — универсальный раствор для внешних и внутренних работ Multimix 4in1. ”Эта универсальная смесь для частных клиентов сразу стала хитом продаж, — сказал Пацевичс. — С ее помощью человек может без особых затрат производить целый ряд работ — укладывать любые бетонные или каменные блоки, кирпичи или плитку, штукатурить стены, выравнивать полы (в том числе полы с подогревом), производить ремонтные работы по бетону и так далее”.