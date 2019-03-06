Годовой оборот производителя строительных материалов Sakret составил 7 миллионов евро(1)
Оборот от продаж производителя строительных материалов Sakret вырос в прошлом году на 15% по сравнению с 2017 годом и достиг 7 миллионов евро.
Оборот от продаж производителя строительных материалов Sakret вырос в прошлом году на 15% по сравнению с 2017 годом и достиг 7 миллионов евро.
”По непрошедшим аудит данным оборот Sakret OÜ в 2018 году вырос до 7 миллионов евро — годом ранее он составлял 6 миллионов евро. Спрос на нашу продукцию увеличился по всему ассортименту: выросли продажи материалов для утепления, клея для плитки, грунта, штукатурок, бетона, и так далее”, — рассказал Каспарс Пацевичс, исполнительный директор предприятия, производящего сухие смеси в Мяо (Ярвамаа).
По словам Пацевичса, столь успешные результаты были во многом обусловлены стабильным ростом экономики Эстонии и ее строительного сектора. ”Мы очень оптимистично настроены в отношении и этого года. У Sakret отличная команда по продажам и обслуживанию клиентов и идеальное соотношение цены и качества продукта. На фоне благоприятной экономической ситуации в стране все это придает уверенности в том, что и 2019 год будет для нас столь же успешным”, — отметил Пацевичс.
В прошлом году компания Sakret разработала и вывела на рынок новый продукт — универсальный раствор для внешних и внутренних работ Multimix 4in1. ”Эта универсальная смесь для частных клиентов сразу стала хитом продаж, — сказал Пацевичс. — С ее помощью человек может без особых затрат производить целый ряд работ — укладывать любые бетонные или каменные блоки, кирпичи или плитку, штукатурить стены, выравнивать полы (в том числе полы с подогревом), производить ремонтные работы по бетону и так далее”.
Среди примечательных проектов прошлого года Пацевичс выделил усадьбу Пурди в Ярвамаа, для реставрации который были использованы материалы Sakret. ”Мы являемся одними из ведущих экспертов региона по производству реставрационных смесей, и имеем огромный опыт в этой сфере”, — отметил Пацевичс.
Оборот AS Sakret Holdings — материнского предприятия Sakret OÜ — вырос в прошлом году в странах Балтии до 21,3 миллиона евро. В 2017 году оборот AS Sakret Holdings составил 19,3 миллиона евро.
Производственная мощность завода Sakret OÜ составляет порядка 150 000 тонн сухих смесей в год. Весь ассортимент продукции сертифицирован и обладает маркировкой CE. На предприятии работают 30 человек. Завод Sakret, начавший работу в Мяо в 2007 году, на тот момент являлся крупнейшей промышленной инвестицией Латвии в Эстонию.
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