Гоcконтроль: на местах мало делают для развития предпринимательства

”Большинство налогов, которые влияют на предпринимательство — подоходный налог предприятия, налог с оборота и акцизы, а также подоходный налог на дивиденды — поступают в государственный бюджет, а не в бюджет городов и волостей”, — рассказывает руководитель аудита Тамбет Дрелл. ”Таким образом, единственный ”бонус”, который местное самоуправление получает от развития предпринимательства, — это когда высокооплачиваемые рабочие места приносят в город или волость большие доходы по подоходному налогу с населения”. Однако эти доходы могут не генерироваться, поскольку подоходный налог распределяется по месту жительства.
Анализ также показал, что возможности для развития предпринимательства зачастую не продуманы с точки зрения местного самоуправления. Отражение предпринимательства в документах развития местного самоуправления часто носит поверхностный характер, цели обобщенные и слабо поддерживается деятельностью. Если некоторые местные самоуправления хотят выполнять в рамках своих обязанностей только функцию обслуживания предприятия, то другие города и волости считают необходимым более широко думать о предпринимательской среде и делать все возможное для создания и развития бизнеса.
”Предприниматели передали Госконтролю ощущение того, что отношение и вклад местного самоуправления часто зависит от того, какой глава местного самоуправления в конкретном городе или волости находится в данный момент у власти”, — говорит руководитель аудита Государственного контроля Тамбет Дрелл.
Местные самоуправления также лишены возможности брать на себя большую ответственность из-за нехватки земли по регионам. Это особенно актуально для создания промышленных зон, которые до сих пор оказались одной из лучших мер для развития предпринимательства с более высокой добавленной стоимостью и созданием рабочих мест. Есть районы, где местные самоуправления не могут создавать промышленные объекты, потому что соответствующие земли находятся в руках государства, но решение о их будущем не принято.
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