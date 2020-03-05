Гоcконтроль: на местах мало делают для развития предпринимательства

Опрос среди 159 предпринимателей, проведенный в сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Эстонии и Государственным контролем, показал, что пятая часть респондентов отказалась инвестировать из-за длительного процесса планирования. Также предпринимателям важно, чтобы с ними вместе думали, консультировались и привлекали бы их в формирование местной жизни и деловой среды. 88% респондентов считают, что города и волости должны прилагать больше усилий для развития предпринимательства.

”Предприниматели считают, что растет число случаев, когда местные власти по-прежнему сомневаются в планируемых инвестициях предпринимателя, одновременно пытаясь ответить на пожелания предпринимателя и в то же время избегая конфронтации с громкой местной заинтересованной группой или активистом”, — отметил Тамбет Дрелл. Он добавил, что, по мнению предпринимателей и представителей местных самоуправлений, на поверхности скорее остаются эмоции, чем рациональные, объединяющие интересы сторон договоренности.

В бюджет городов и волостей не поступает значительных связанных с предпринимательством плат. У местных самоуправлений также нет возможности вводить такие местные налоги или устанавливать на основании закона уровни государственных налогов, взимаемых на их территории, в той степени, в которой они будут оказывать существенное влияние на решения предпринимателей.