Go Bus закрывает 12 междугородных линий и вносит изменения в расписание
Автотранспортное предприятие Go Bus ввиду малого числа пассажиров, обусловленного чрезвычайным положением, временно закрывает с 17 марта ряд междугородных автобусных линий.
Автотранспортное предприятие Go Bus ввиду малого числа пассажиров, обусловленного чрезвычайным положением, временно закрывает с 17 марта ряд междугородных автобусных линий.
Рейс nr 515 Курессааре — Таллинн со вторника будет выходить из Таллинна в 15.20 и прибывать в пункт назначения в 19.10.
"Изменения в расписании будут действовать на время чрезвычайного положения", — сказал директор Go Bus Андрей Мяндла, добавив, что о всех возможных в дальнейшем изменениях будет сообщено дополнительно.
Мяндла также напомнил всем пассажирам о необходимости соблюдать рекомендации Департамента здоровья, касающиеся гигиены. "По возможности просим приобретать проездные билеты, используя электронные каналы", — обратился к потенциальным пассажирам Мяндла.
Оперативная информация доступна здесь.: https://www.gobus.ee
Временно с 17.03.2020 закрываются следующие рейсы:
nr 131 Põlva-Tartu
nr 149 Tartu-Pärnu-Kuressaare
nr 229 Rakvere-Tallinn
nr 319 Tartu-Valga
nr 350 Viljandi-Tartu
nr 611 Haapsalu-Risti-Tallinn
nr 704 Tallinn-Käina-Õngu
nr 707 Haapsalu-Tallinn
nr 862 Tallinn-Haapsalu
nr 870 Tallinn-Haapsalu-Käina-Nurste
nr 874 Võru-Põlva-Tartu
nr 875 Tartu-Kanepi-Võru
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США
Всё врут: олигарх из Китая о том, что скрыли о коронавирусе
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц