Go Bus закрывает 12 междугородных линий и вносит изменения в расписание

Рейс nr 515 Курессааре — Таллинн со вторника будет выходить из Таллинна в 15.20 и прибывать в пункт назначения в 19.10.

"Изменения в расписании будут действовать на время чрезвычайного положения", — сказал директор Go Bus Андрей Мяндла, добавив, что о всех возможных в дальнейшем изменениях будет сообщено дополнительно.

Мяндла также напомнил всем пассажирам о необходимости соблюдать рекомендации Департамента здоровья, касающиеся гигиены. "По возможности просим приобретать проездные билеты, используя электронные каналы", — обратился к потенциальным пассажирам Мяндла.

Оперативная информация доступна здесь.: https://www.gobus.ee

Временно с 17.03.2020 закрываются следующие рейсы:

nr 131 Põlva­-Tartu

nr 149 Tartu-Pärnu-Kuressaare

nr 229 Rakvere-Tallinn

nr 319 Tartu-Valga

nr 350 Viljandi-Tartu

nr 611 Haapsalu-Risti-Tallinn

nr 704 Tallinn-Käina-Õngu

nr 707 Haapsalu-Tallinn

nr 862 Tallinn-Haapsalu

nr 870 Tallinn-Haapsalu-Käina-Nurste

nr 874 Võru-Põlva-Tartu

nr 875 Tartu-Kanepi-Võru

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!