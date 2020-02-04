Глухая женщина работает таксистом Bolt. Законно ли это?

Альбина Кальвик работает таксистом в Bolt девять месяцев. Она не слышит и общается на языке жестов, пишет Eesti Päevaleht.
"Сначала я переживала, справлюсь ли. Конечно, люди привыкли, что с ними общаются”, — говорит женщина. В машине Альбины есть карточка, которая информирует о ее недостатке, так что особых проблем не возникает. Некоторые клиенты хвалят ее за смелость, некоторые угощают конфетами. У Кальвик двое детей: двух и четырех лет, поэтому свободный график для нее очень важен.
Издание отмечает, что глухие водители работают исключительно в Bolt и Uber, в других фирмах их на работу не берут.
По словам члена правления Эстонского союза глухих Гретель Мурд, сейчас в Bolt и Uber работает порядка 10 таксистов с недостатками слуха, и свои обязанности они выполняют хорошо.
”В Эстонии есть договоренность: у водителей в фирмах, предлагающих услуги такси, должен быть хороший слух. У Bolt и Uber свои законы”, — отмечает Мурд.
По данным же Министерства экономики и коммуникаций, глухие не должны работать таксистами. Как отмечает представитель ведомства Айн Таттер, Bolt и Uber тоже являются поставщиками услуг такси, то есть для них действуют те же законы, что и для обычных таксофирм. По закону все таксисты должны иметь карту обслуживания, а для ее получения необходимо иметь права соответствующей категории и действительную справку о состоянии здоровья. ”Согласно закону ко всем, кто предоставляет услугу такси, и ко всем профессиональным водителям предъявляется единое требование по состоянию здоровья: нормальный слух, в том числе при использовании слухового аппарата”, — поясняет Таттер.
По словам семейного врача центра семейных врачей Meditiim Ээро Мерилинда, справка для водительского удостоверения выдается и слабослышащим, и полностью глухим людям. По закону водители разделяются на две группы: на тех, кто водит автомобиль в личных целях, и тех, кто занимается этим профессионально (таксисты, водители общественного транспорта, дальнобойщики). Водители, относящиеся ко второй группе, должны иметь нормальный слух, в том числе при использовании слухового аппарата. При этом аппарат может помочь только слабослышащим, для полностью глухих людей он бесполезен.
”Для нас слабослышащий водитель — такой же водитель, как и все остальные, — говорит пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов. — Для того чтобы использовать Bolt, не обязательно говорить, поэтому они не отличаются от других водителей”. Некоторые автомобили снабжены табличками, которые информируют клиентов о недостатке здоровья водителя. Также, по словам Лашманова, у всех водителей Bolt есть карта обслуживания. Без нее в фирме работать нельзя. ”Для того, чтобы получить данную карту, справка о здоровье не требуется, но нужно иметь действующие права. А для получения прав, действительно, необходимо наличие действующей справки о состоянии здоровья”, — отмечает Лашманов.
”Если у Департамента шоссейных дорог и местного самоуправления не возникло вопросов к умениям, состоянию здоровья и бэкграунду водителя, то он подходит и на роль водителя Bolt”, — добавляет представитель фирмы.
По словам юриста Таллиннского департамента муниципальной полиции Вероники Эренбуш, никаких ограничений для слабослышащих и глухих в этом вопросе нет. ”Не далее как вчера мы выдали одному слабослышащему человеку карту обслуживания”, — рассказывает она.
Что касается Кальвик, то клиенты относятся к ней с пониманием, и неприятная ситуация возникла лишь один раз. ”Однажды возникла проблема, когда ко мне в машину сел мужчина преклонного возраста. У меня там написано, что я глухая. Он посмотрел и вышел из авто. Я удивилась, а он сказал, что просто не доверяет и боится ехать с глухим водителем”, — говорит женщина.
Выдающее карты обслуживания учреждение обязано проверять в регистре дорожного движения и в регистре наказаний, подходит ли ходатайствующий на должность таксиста и соответствует ли он всем требованиям, установленным законом. ”Из общения с Департаментом шоссейных дорог стало ясно, что автоматический ответ при запросе со стороны местного самоуправления определяет только право на управление транспортным средством категории В. Система автоматически не проверяет, соответствует ли ходатайствующий специальным требованиям о состоянии здоровья водителя такси”, — отмечает Таттер. В департаменте подтвердили, что они в курсе проблемы и сейчас вносят в систему изменения, чтобы устранить противоречие.
Таттер говорит, что как местные управления, так и фирмы могут сами проверять в регистре наличие прав и соответствие требованиям по здоровью. ”Таким образом, если у учреждения, выдающего карты обслуживания, или предприятия появляются подозрения относительно соответствия лица требованиям карты обслуживания, то предприятие должно сделать запрос, чтобы проверить право лица на управление такси”, — говорит он.
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