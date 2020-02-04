Глухая женщина работает таксистом Bolt. Законно ли это?

"Сначала я переживала, справлюсь ли. Конечно, люди привыкли, что с ними общаются”, — говорит женщина. В машине Альбины есть карточка, которая информирует о ее недостатке, так что особых проблем не возникает. Некоторые клиенты хвалят ее за смелость, некоторые угощают конфетами. У Кальвик двое детей: двух и четырех лет, поэтому свободный график для нее очень важен.

Издание отмечает, что глухие водители работают исключительно в Bolt и Uber, в других фирмах их на работу не берут.

По словам члена правления Эстонского союза глухих Гретель Мурд, сейчас в Bolt и Uber работает порядка 10 таксистов с недостатками слуха, и свои обязанности они выполняют хорошо.

”В Эстонии есть договоренность: у водителей в фирмах, предлагающих услуги такси, должен быть хороший слух. У Bolt и Uber свои законы”, — отмечает Мурд.

По данным же Министерства экономики и коммуникаций, глухие не должны работать таксистами. Как отмечает представитель ведомства Айн Таттер, Bolt и Uber тоже являются поставщиками услуг такси, то есть для них действуют те же законы, что и для обычных таксофирм. По закону все таксисты должны иметь карту обслуживания, а для ее получения необходимо иметь права соответствующей категории и действительную справку о состоянии здоровья. ”Согласно закону ко всем, кто предоставляет услугу такси, и ко всем профессиональным водителям предъявляется единое требование по состоянию здоровья: нормальный слух, в том числе при использовании слухового аппарата”, — поясняет Таттер.