21.09.2020, 11:09

Глобальная утечка FinCEN: эстонские банкиры одобряли подозрительные многомиллионные сделки

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Глобальная утечка FinCEN: эстонские банкиры одобряли подозрительные многомиллионные сделки
REUTERS

Вчера журналисты из 88 страх и 110 изданий обнародовали полученную в результате утечки данных информацию о передвижении грязных средств по всему миру через крупные банки. Утечка получила называние FinCEN Files ((Financial Crimes Enforcement Network — подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США ) и сравнима с панамским и райским досье.

Помимо прочего в документах, к которым получило доступ и издание Eesti Päevaleht, имеется информация о том, как эстонские банкиры позволили израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, занимающийся в том числе вопросами вооружения и военной авиации, перевести более 150 млн долларов фирмам, связанным с коррупцией и отмыванием средств. Несмотря на то, что транзакции показались одному из банков подозрительными, они не были отменены.

”Очевидно, что экспорт оружия — это не ОК”, — написал руководитель отдела по борьбе с отмыванием средств эстонского подразделения Danske Bank Амор Силд в электронном письме управляющей по связям с клиентами Оксане Линдметс, которая семь минут назад сообщила ему, что ее клиент Jetfield Networks Limited хочет сменить вид деятельности. Если ранее компания, согласно данным банка, занималась строительными материалами, то теперь хотела перейти в сферу маркетинга и консультирования. Загвоздка заключалась в том, что заказчиками новых услуг должны были стать государственные структуры России и Израиля, например, отвечающие за товары военного назначения Росборонэкспорт и Israel Aerospace Industries.

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”Рособронэкспорт хочет, чтобы клиент изучил рынок и нашел партнеров для реализации продукции Росборонэкспорта”, — пояснила Линдметс и спросила, может ли банк разрешить такие платежи.

”Об экспорте оружия речи не идет, — заверила она и добавила улыбающийся смайл. — Клиент декларируют свою деятельность как оказание консультационных услуг и маркетинг”.

Силд дал добро на изменение данных о роде деятельности и попросил тщательно проверить первые договора. Между первым письмом Линдметс и получением ”зеленого света” от Силда прошло два часа и 17 минут.

После получения одобрения на счета Jetfield стали поступать миллионы долларов, большая часть от Israel Aerospace Industries (IAI). За два года, начиная с июня 2012 IAI перевела Jetfield около 120 долларов. Из внутренних документов Danske Bank следует, что по части некоторых транзакций чиновники отдела по отмыванию денег хоть и просили разъяснений, но довольствовались поверхностными ответами и разрешали сделки.

”Данное поступление исходит из заключенного между фирмами договора об оказании консультационных услуг (приобретение офиса для заказчика, администрирование, поиск партнера, консультирование по вопросу заключения договора, представление интересов за партнера). Заказчик осуществляет оплату пропорционально суммам, который заказчик получает от покупателя за каждую поставку в соответствии с договором о купле-продаже товаров/услуг”, — например, так объяснила Линдметс перевод на сумму в 30 млн долларов.

Как бы то ни было, переводы между IAI и Jetfieldi уже в августе 2012 года показались подозрительными Deutsche Bank, о чем банк и сообщил FinCEN. В 2013 году от банка поступило уже как минимум девять рапортов о подозрительных сделках.

На вопрос Shomrim, израильского партнера Eesti Päevaleht, IAI по существу не ответила. ”IAI — государственное предприятие, которое действует по закону. Согласно политике предприятия и поскольку речь идет о предприятии, связанном с обороной, мы не отвечаем на вопросы о нашем бизнесе, если этого напрямую не требует закон”, — сообщила компания.

Согласно имеющимся данным, среди клиентов IAI — силовые министерства Азербайджана. Отмечается, что Израиль видит в Азербайджане стратегического партнера, поскольку тот граничит с Ираном. Израиль покупает у Азербайджана нефть, а взамен — продает оружие и сельскохозяйственную технику. По данным Danske Bank, действительным владельцем Jetfield являлся гражданин Азербайджана Джавид Хусейнов. На запросы журналистов он не ответил. Как не ответили ни Линдметс, ни Силд.

Более подробно о масштабной утечке можно прочитать ЗДЕСЬ.

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