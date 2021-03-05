Главный тренд в трудовых спорах во время коронавируса: иностранной рабочей силе массово не платили зарплату

По ее словам, очень четко было видно, как в прошлом году нарушались права работников из третьих стран — связанных с иностранной рабоче силой споров было около 300, то есть 10% от всех трудовых споров.

"Сложилась ситуация, когда сообщили, что иностранцы начнут покидать страну в связи с ситуацией с коронавирусом, и эстонские работодатели просто не выплачивали зарплату. Иностранцам тогда приходилось искать кого-то, кто бы начал здесь за них вести трудовой спор", — рассказала Мийдла-Ванаталу.

В ходе этих трудовых споров были выявлены другие нарушения и махинации, связанные со злоупотреблениями в сфере труда. Инспекция труда сотрудничает с полицией и Налоговым департаментом в этих разбирательствах.

"Например, работникам не платили ту зарплату, что предусматривает Закон об иностранцах", — объяснила заместитель главы инспекции. Не все из этих споров были решены, так как иногда работник не мог доказать, что он вообще работал на территории Эстонии, или же подтверждение времени работы не стыковалось с утверждениями самого человека.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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