Главный специалист столичного департамента замешан в подделке счетов. Пока он остается в должности

Фирма Греэбе Oma Äri OÜ заключила с волостью договор об оказании юридических услуг, но большая часть счетов была выставлена за несуществующие услуги. Рахумяги пошел на соглашение с прокуратурой. В судебном решении значится, что через Oma Äri OÜ были выставлены десятки ложных счетов как волостной управе, так и другим предприятиям.

Всего в период с 2013 по 2017 году Рахумяги при помощи Греэбе обманул волость на 26 000 евро. В отношении Ряхумяги суд уже вынес обвинительный приговор, а вот второй фигурант предстанет перед судом только в понедельник.

Директора департамент Айни Хярм говорит, что до решения суда не будет оценивать действия своего подчиненного Алпо Греэбе. Последний для комментариев оказался недосягаем.