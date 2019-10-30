30.10.2019, 07:20

Главный специалист столичного департамента замешан в подделке счетов. Пока он остается в должности

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EurodFoto: Ester Vaitmaa

Главный специалист Таллиннского департамента культуры Алпо Греэбе помог бывшему старейшине волости Ныва Дейву Рахумяги при помощи липовых счетов обмануть волость на деньги, пишет Lääne Elu.

Фирма Греэбе Oma Äri OÜ заключила с волостью договор об оказании юридических услуг, но большая часть счетов была выставлена за несуществующие услуги. Рахумяги пошел на соглашение с прокуратурой. В судебном решении значится, что через Oma Äri OÜ были выставлены десятки ложных счетов как волостной управе, так и другим предприятиям.

Всего в период с 2013 по 2017 году Рахумяги при помощи Греэбе обманул волость на 26 000 евро. В отношении Ряхумяги суд уже вынес обвинительный приговор, а вот второй фигурант предстанет перед судом только в понедельник.

Директора департамент Айни Хярм говорит, что до решения суда не будет оценивать действия своего подчиненного Алпо Греэбе. Последний для комментариев оказался недосягаем.

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