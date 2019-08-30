Главный экономист Swedbank: экономический рост устоял на фоне ослабления внешнего спроса



Рост внутреннего спроса (6%) оставался во втором квартале очень сильным. Высокий внутренний спрос был обусловлен главным образом инвестициями, которые выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Корпоративные инвестиции выросли особенно сильно – на 41%. Несмотря на то, что этот сильный рост был в значительной степени обусловлен низкими показателями начала прошлого года, рост корпоративных инвестиций всё-таки был очень сильным. Инвестиции домохозяйств в жильё также значительно увеличились, в то время как государственные инвестиции сократились. Хотя рост частного потребления замедлился до одного процента во втором квартале, более высокая сравнительная база прошлого года и здесь была главной причиной. Без учёта влияния сравнительной базы рост частного потребления был бы значительным и во втором квартале. Мы ожидаем, что рост частного потребления в этом году несколько замедлится, но быстрый рост заработной платы, низкие процентные ставки, умеренная инфляция и высокий уровень доверия потребителей поддерживают его.



На предприятиях растёт производительность





Хотя рост производительности в отечественной экономике замедлился до 3,6% в первой половине этого года, рост более чем на 6% в прошлом году также был необычайно быстрым. Это был самый быстрый рост за последние 11 лет. Однако, согласно опубликованной вчера деловой статистике, рост производительности в текущих ценах в корпоративном секторе в этом году не замедлился. Повышению производительности способствуют усиление спроса и рост инвестиций компаний в машины и оборудование, повышающие эффективность.



Экономический рост, по-видимому, замедлится





Учитывая ухудшение внешних условий, экономический рост Эстонии, поддерживаемый высоким внутренним спросом, до сих пор был очень устойчивым, в то время как вклад чистого экспорта в экономический рост был скромным. Мы считаем, что экономический рост Эстонии замедлится в этом и следующем году, главным образом из-за ослабления внешнего спроса. Опубликованный на этой неделе экономический прогноз Swedbank, основан на предварительных данных по ВВП, до их пересмотра. Поскольку новые показатели ВВП показывают значительно более сильный экономический рост, мы пересмотрим прогноз экономического роста в нашем следующем экономическом прогнозе на осень.

