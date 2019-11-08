Главный экономист SEB — об экономическом климате: осеннее настроение в ожидании весеннего оживления

Для небольшой обладающей открытой экономикой Эстонии определяющее значение имеет то, насколько хорошо идут дела у важнейших экспортных партнеров, в число которых, несомненно входит Швеция. Вместе с тем состояние шведской экономики Бергвалла достаточно сильно тревожит. ”Экономика Швеции напоминает резиновую лодку в бушующем океане — в ситуации, когда Riksbank по-прежнему стремится отвязаться от процентной ставки Европейского центрального банка. Наше правительство сейчас тратит миллиарды, тогда как экономический рост затухает, а на рынке труда царит неуверенность”, — пояснил он. По его оценке, определяющим для экономики и рынка труда Швеции станет ”иммунитет” в связи со спадом объемов промышленного производства в Германии.

В 2018 году в Швецию шло более 10,9% эстонского экспорта. После Финляндии (15,9%) эта страна является для нас вторым по важности экспортным рынком. В основном Швеция импортирует у нас машины и использующееся в промышленности механическое оборудование.

Даниэль Бергвалл выступит на форуме Nordic Real Estate Forum, который состоится на 28 неделе в ноябре. Ежегодный международный форум пройдет в Эстонии уже в 18 раз. За эти годы его посетили более 450 докладчиков и почти 5000 участников из 20 стран мира. В этом году на конференции выступят ведущие эксперты и лидеры бизнеса из Европы, Скандинавии и стран Балтии. Подробности на сайте www.nordicreforum.com.