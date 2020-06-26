Главное здание SEB в центре Таллинна продано новому собственнику

Новый фонд инвестирования в недвижимость East Capital, носящий название East Capital Real Estate Fund IV, купил принадлежавшее швейцарской инвестиционной фирме Partners Group и совместному предприятию Northern Horizon главное здание SEB, расположенное в самом центре Таллинна.
Данная инвестиция является первой для нового фонда инвестирования в недвижимость компании East Capital, размер учредительного капитала которого составляет 200 миллионов евро. Благодаря этой инвестиции East Capital становится крупнейшим инвестором в недвижимость в Странах Балтии.
В 24-этажном здании SEB имеется в общей сложности 16 тысяч квадратных метров арендной площади. Здание расположено в самом центре Таллинна и является одним из первых высотных зданий, построенных в столице после восстановления независимости Эстонии. Сегодня главное здание SEB служит неотъемлемой частью панорамы Таллинна. Здание целиком отдано в аренду банку SEB, который является его единственным арендатором с 1999 года, когда данное здание и было построено. Общая сумма сделки составляет 45,75 миллиона евро.
По словам исполнительного директора East Capital Мадиса Райдма, подготовка к этой сделке началась еще до чрезвычайной ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, однако в марте проект был временно приостановлен. «В интересах спокойствия инвесторов мы хотели подождать до прояснения обстановки на рынке. Тем не менее, наши планы остались неизменными, и покупка главного здания SEB является первой во всем регионе значительной сделкой с коммерческой недвижимостью, осуществленной после вызванного коронавирусом кризиса», – сказал Райдма, по словам которого, благодаря этой сделке фонд East Capital Real Estate IV получил известное здание с арендатором, являющимся одним из самых сильных в Таллинне.
«Целью фонда является предложение инвесторам качественной коммерческой недвижимости во всех местах в регионе Балтийского моря, а также в Восточной и Центральной Европе», – сказал Райдма, добавив, что цены на аренду в Таллинне в последние годы оставались стабильными. «В отличие от остальной Европы, здесь не наблюдалось резкого роста цен, и это говорит о том, что продуктивность данной инвестиции является не только высокой, но и устойчивой. Головной офис SEB является сильным дополнением нашего портфеля в быстрорастущем регионе, где спрос на коммерческую недвижимость в центрах городов остается стабильным», – пояснил Райдма, подтвердив, что фонд инвестирования в недвижимость уже работает над целым рядом новых значительных инвестиций.
Сделка финансируется банком Swedbank, услуги по консультированию покупателю предоставляла фирма Fort Legal, а продавцу – адвокатское бюро Cobalt. Фонд инвестирования в недвижимость East Capital Real Estate IV был запущен в конце 2019 года, данное инвестиционное предприятие является четверным фондом, действующим в странах Балтии и Центральной Европы. В фокусе фонда находится коммерческая недвижимость – в первую очередь, офисные площади и недвижимость, связанная с логистикой. Фонд, который уже заслужил внимание европейских инвесторов, планирует инвестировать в общей сложности 400-500 миллионов евро, привлекая только институциональных инвесторов. Компания имеет офисы в Стокгольме, Таллинне, Риге и Вильнюсе.
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