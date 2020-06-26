Главное здание SEB в центре Таллинна продано новому собственнику

Данная инвестиция является первой для нового фонда инвестирования в недвижимость компании East Capital, размер учредительного капитала которого составляет 200 миллионов евро. Благодаря этой инвестиции East Capital становится крупнейшим инвестором в недвижимость в Странах Балтии.

В 24-этажном здании SEB имеется в общей сложности 16 тысяч квадратных метров арендной площади. Здание расположено в самом центре Таллинна и является одним из первых высотных зданий, построенных в столице после восстановления независимости Эстонии. Сегодня главное здание SEB служит неотъемлемой частью панорамы Таллинна. Здание целиком отдано в аренду банку SEB, который является его единственным арендатором с 1999 года, когда данное здание и было построено. Общая сумма сделки составляет 45,75 миллиона евро.

По словам исполнительного директора East Capital Мадиса Райдма, подготовка к этой сделке началась еще до чрезвычайной ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, однако в марте проект был временно приостановлен. «В интересах спокойствия инвесторов мы хотели подождать до прояснения обстановки на рынке. Тем не менее, наши планы остались неизменными, и покупка главного здания SEB является первой во всем регионе значительной сделкой с коммерческой недвижимостью, осуществленной после вызванного коронавирусом кризиса», – сказал Райдма, по словам которого, благодаря этой сделке фонд East Capital Real Estate IV получил известное здание с арендатором, являющимся одним из самых сильных в Таллинне.

«Целью фонда является предложение инвесторам качественной коммерческой недвижимости во всех местах в регионе Балтийского моря, а также в Восточной и Центральной Европе», – сказал Райдма, добавив, что цены на аренду в Таллинне в последние годы оставались стабильными. «В отличие от остальной Европы, здесь не наблюдалось резкого роста цен, и это говорит о том, что продуктивность данной инвестиции является не только высокой, но и устойчивой. Головной офис SEB является сильным дополнением нашего портфеля в быстрорастущем регионе, где спрос на коммерческую недвижимость в центрах городов остается стабильным», – пояснил Райдма, подтвердив, что фонд инвестирования в недвижимость уже работает над целым рядом новых значительных инвестиций.