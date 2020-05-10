Глава Viru keskus: нельзя, чтобы шоппинг напоминал съемочную площадку фильма ужасов

"Современные торговые центры — это нечто большее, чем просто магазины. Это — часть городского пространства, стиля жизнь людей, место встречи и проведения досуга. Но кризис очень сильно повлиял на эту концепцию. Сердце города неделями пустовало, в автобусах практически не было пассажиров, в магазины люди ходили максимально редко, а встречи проводили виртуально”, — сказал он в интервью Eesti Päevaleht.

”На протяжении многих лет одним из козырей Viru keskus являлись сильные бренды и арендаторы. Это и отличает нас во время кризиса, так что магазины и точки общественного питания возможно открыть практически в полном объеме. Конечно же, мы будем соблюдать все требования безопасности. Благодаря сильным арендаторам у нас сейчас есть ресурс, чтобы инвестировать в безопасность и уже через неделю безопасно открыть двери”.

По словам Когерманна, за время чрезвычайного положения обороты упали на 75-90% и центр уже потерял 15% запланированного годового бюджета. ”В то же время совершенно ясно, что долгосрочное экономическое влияние кризиса лишь начинает проявляться. Негативное влияние на потребление в розничной торговле будет наблюдаться в течение всего этого года и, скорее всего, в будущем году тоже. Для того, четобы поддержать арендаторов, мы пошли им навстречу в вопросах аренды и других условий”, — рассказал директор центра.

Он отметил, что многие бренды и известные во всем мире торговые центры испытывают серьезные трудности. Скорее всего, в этом году закроются многие магазины и ряд мировых брендов покинет страны Балтии.

По словам Когерманна, совершенно новые возможности открыл кризис в сфере э-торговли и непременно необходимо продолжать работать в этом направлении.

Что касается требований по безопасности после открытия торговых центров, то окончательную ясность в этот вопрос должно внести решение правительственной спецкомиссии. ”Но мы и сами активно занимаемся планированием и внедрением дополнительных мер безопасности. Новый фактор гигиены, который пришел, чтобы остаться, — это бесконтактные станции дезинфекции для клиентов. Также соблюдение безопасной дистанции. Для того, чтобы это было делать легче, мы нанесли соответствующие разметки”.