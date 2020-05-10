10.05.2020, 20:03

Глава Viru keskus: нельзя, чтобы шоппинг напоминал съемочную площадку фильма ужасов

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Глава Viru keskus: нельзя, чтобы шоппинг напоминал съемочную площадку фильма ужасов
Foto: Priit Simson

По словам руководителя торгового центра Viru Гертти Когерманна, в этом году закроют свои двери многие магазины, а некоторые мировые бренды покинут прибалтийский рынок.

"Современные торговые центры — это нечто большее, чем просто магазины. Это — часть городского пространства, стиля жизнь людей, место встречи и проведения досуга. Но кризис очень сильно повлиял на эту концепцию. Сердце города неделями пустовало, в автобусах практически не было пассажиров, в магазины люди ходили максимально редко, а встречи проводили виртуально”, — сказал он в интервью Eesti Päevaleht.

”На протяжении многих лет одним из козырей Viru keskus являлись сильные бренды и арендаторы. Это и отличает нас во время кризиса, так что магазины и точки общественного питания возможно открыть практически в полном объеме. Конечно же, мы будем соблюдать все требования безопасности. Благодаря сильным арендаторам у нас сейчас есть ресурс, чтобы инвестировать в безопасность и уже через неделю безопасно открыть двери”.

По словам Когерманна, за время чрезвычайного положения обороты упали на 75-90% и центр уже потерял 15% запланированного годового бюджета. ”В то же время совершенно ясно, что долгосрочное экономическое влияние кризиса лишь начинает проявляться. Негативное влияние на потребление в розничной торговле будет наблюдаться в течение всего этого года и, скорее всего, в будущем году тоже. Для того, четобы поддержать арендаторов, мы пошли им навстречу в вопросах аренды и других условий”, — рассказал директор центра.

Он отметил, что многие бренды и известные во всем мире торговые центры испытывают серьезные трудности. Скорее всего, в этом году закроются многие магазины и ряд мировых брендов покинет страны Балтии.

По словам Когерманна, совершенно новые возможности открыл кризис в сфере э-торговли и непременно необходимо продолжать работать в этом направлении.

Что касается требований по безопасности после открытия торговых центров, то окончательную ясность в этот вопрос должно внести решение правительственной спецкомиссии. ”Но мы и сами активно занимаемся планированием и внедрением дополнительных мер безопасности. Новый фактор гигиены, который пришел, чтобы остаться, — это бесконтактные станции дезинфекции для клиентов. Также соблюдение безопасной дистанции. Для того, чтобы это было делать легче, мы нанесли соответствующие разметки”.

Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть совершение покупок в будущем (не будут ли клиенты приходить в защитных костюмах, дезинфицировать вещи перед примеркой и т. д.), Когерманн ответил, что ”крайне важно сохранить баланс между безопасными шоппингом и эмоционально приятным опытом”. ”Нельзя, чтобы совершение покупок напоминало съемочную площадку фильма ужасов”, — сказал он. Он отметил, что торговцы уже сейчас существенно изменили подход. Например, не проводят дегустации продуктов и презентации косметических средств. Точки общественного питания вводят в использование дигитальные или легко поддающиеся дезинфекции меню. ”С течением времени и в других областях сформируются разумные меры”, — добавил глава Viru keskus.

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