Глава Tere и Farmi: я переняла предприятие в больших проблемах. Они решены, и я ухожу

”Это совпадение нескольких факторов. Скажем так, что один этап закончился, и стало ясно: пора идти”, — поведала она.

”Если посмотреть, почему меня познали туда, на предприятие, то сначала было задание вытащить Tere из больших трудностей, в которых он был; потом — создать предпосылки для объединения Tere и Farmi”, — описала Кываск.

По ее словам, она переняла предприятие в очень сложном положении. Теперь же трудности удалось преодолеть.