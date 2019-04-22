22.04.2019, 13:15

Глава Tere и Farmi: я переняла предприятие в больших проблемах. Они решены, и я ухожу


rus.delfi.ee
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Katre Kõvask
Katre KõvaskFoto: Madis Veltman

В сентябре 2017 года Катре Кываск стала председателем правления Tere и Farmi Piimatööstus. Теперь же, через две недели, она уходит со своей должности. Сама же она обосновывает такой шаг тем, что Tere преодолел трудности, а два производителя молочной продукции объединены.

”Это совпадение нескольких факторов. Скажем так, что один этап закончился, и стало ясно: пора идти”, — поведала она.

”Если посмотреть, почему меня познали туда, на предприятие, то сначала было задание вытащить Tere из больших трудностей, в которых он был; потом — создать предпосылки для объединения Tere и Farmi”, — описала Кываск.

По ее словам, она переняла предприятие в очень сложном положении. Теперь же трудности удалось преодолеть.

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