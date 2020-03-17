Глава Tere и Farmi: молочных продуктов всем хватит
Председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине подтвердил, что молококомбинаты работают в прежнем режиме.
Председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине подтвердил, что молококомбинаты работают в прежнем режиме.
”Все наши заводы работают в прежнем режиме, и на сегодняшний день у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы выполнить наши заказы”, — сказал Юло Кивине. ”В прошлый четверг, пятницу и субботу действительно покупали значительно больше различной молочной продукции, однако заводы Tere и Farmi в Пыльва, Йыхви, Вильянди и Анниквере по-прежнему работают”.
”В конце прошлой недели Tere и Farmi были вынуждены быстро отреагировать на увеличившийся объем продаж и работать дольше, а также изменить запланированную деятельность. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась, и работа заводов продолжается в прежнем режиме”, — сказал Кивине.
”Теперь дальнейшее зависит от того, какими будут дальнейшие решения правительства. Это касается запрета на передвижение и других ограничений. Мы надеемся, что поставки товара не будут закрыты ни внутри страны, ни через границу. В случае, если товары будут поступать, а магазины — работать, не должно возникнуть проблем с обеспечением населения продуктами”, — добавил Кивине.
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