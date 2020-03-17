Глава Tere и Farmi: молочных продуктов всем хватит

”Все наши заводы работают в прежнем режиме, и на сегодняшний день у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы выполнить наши заказы”, — сказал Юло Кивине. ”В прошлый четверг, пятницу и субботу действительно покупали значительно больше различной молочной продукции, однако заводы Tere и Farmi в Пыльва, Йыхви, Вильянди и Анниквере по-прежнему работают”.

”В конце прошлой недели Tere и Farmi были вынуждены быстро отреагировать на увеличившийся объем продаж и работать дольше, а также изменить запланированную деятельность. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась, и работа заводов продолжается в прежнем режиме”, — сказал Кивине.

”Теперь дальнейшее зависит от того, какими будут дальнейшие решения правительства. Это касается запрета на передвижение и других ограничений. Мы надеемся, что поставки товара не будут закрыты ни внутри страны, ни через границу. В случае, если товары будут поступать, а магазины — работать, не должно возникнуть проблем с обеспечением населения продуктами”, — добавил Кивине.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!